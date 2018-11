Il 7 novembre ci sarà, a Roma, l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata ad Aldo Moro

Ve ne avevamo già parlato. Il 7 novembre tornerà a Roma, la mostra fotografica dedicata ad Aldo Moro. La mostra, che si intitola Aldo Moro. Memoria, politica, democrazia, ripercorre la vita politica del presidente della Dc ucciso dalle Brigate rosse attraverso le foto di Carlo Riccardi, decano dei fotoreporter romani che a 92 anni continua a fotografare coltivando contemporaneamente la sua passione di sempre per la pittura. Il racconto fotografico è arricchito dalle immagini di Maurizio Riccardi, figlio di Carlo, e di Maurizio Piccirilli autore delle foto del ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani. Con i tre importanti fotografi ha collaborato Giovanni Currado, giornalista e fotografo che ha coordinato la ricerca iconografica, il restauro delle immagini e raccolta di impressioni, commenti e contributi da parte di personaggi del mondo politico, culturale e giornalistico che completeranno il catalogo della mostra. Ve ne riparliamo, perché vi invitiamo a partecipare all’inaugurazione della mostra – che si terrà nell’importante sede del Complesso di Vicolo Valdina (Camera dei deputati) in Piazza di Campo Marzio, 42 -, perché avrete modo di vedere un piccolo simposio intellettuale che dibatterà di Aldo Moro e dell’omaggio a lui dedicato. A parlare di Moro ci saranno Vincenzo Scotti, Marco Damilano e le 3 anime creative della mostra Maurizio Riccardi, Giovanni Currado e Maurizio Piccirilli.