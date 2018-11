Glocal, Festival giornalismo digitale

Dall’8 all’11/11 la settima edizione, tappe a Pavia e Cremona

Delineare il futuro di una professione in grande mutazione è l’obiettivo di Glocal, il Festival del Giornalismo Digitale, a Varese dall’8 all’11 novembre. Oltre 60 gli incontri e più di 180 gli speaker previsti nella 7/a edizione presentata il 31 ottobre. Tra le novità del 2018, un premio dedicato al giornalismo multimediale intitolato ad Angelo Agostini e uno al data journalism, oltre a due nuove tappe, il 4/12 a Pavia e il 6 a Cremona. “Nel 2018 è stato compiuto un passaggio storico: la maggioranza della popolazione mondiale è connessa alla rete. Abbiamo una grande responsabilità ed è indispensabile garantire un’informazione corretta” ha spiegato Marco Giovannelli, ideatore di Glocal e direttore di Varese news. La quattro giorni varesina sarà l’occasione per lanciare Google News Initiative, progetto del colosso di Mountain View. Confermato anche BlogLab, laboratorio di giornalismo digitale dedicato agli studenti delle scuole superiori e universitari organizzato col Consiglio regionale della Lombardia. “L’emergenza oggi non è l’abolizione dell’Ordine ma l’impunità civile e penale sul web” ha sottolineato il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Alessandro Galimberti. Galimberti ha auspicato che proprio da Glocal “possa partire un movimento di opinione che solleciti sanzioni pesanti nei confronti di chi usa Internet come strumento di linciaggio e offese”. L’iniziativa “ha il pregio di mettere a fuoco i temi della comunicazione e del linguaggio chi si impegna nelle istituzioni – ha spiegato il presidente Alessandro Fermi -, un terreno da dissodare liberandolo dai freni della propaganda fine a se stessa”.

Ansa