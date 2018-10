chessidice in viale dell’editoria

Rai Way rilancia su Persidera. La società che controlla le antenne di Viale Mazzini, secondo indiscrezioni di stampa, ha alzato la proposta di circa il 10%, portandola per la sola infrastruttura (perché non può comprare altri mux) a circa 220 milioni di euro.

La nuova offerta valuterebbe così l’intera società controllata al 70% da Tim e per il restante 30% dal gruppo Gedi-Repubblica circa 320 milioni. Sul tavolo c’è una seconda offerta, quella del fondo I Squared per circa 250 milioni (per l’intera società).

Libero rinnova la grafica. Da ieri il quotidiano diretto da Vittorio Feltri ha cambiato veste grafica con l’obiettivo, come ha spiegato lo stesso Feltri, di rendere più agevole la lettura e la consultazione degli articoli.

Web, da gennaio a settembre raccolta a +4%. Secondo i dati di fatturato rilevati dall’Osservatorio Fcp-Assointernet (Fcp-Federazione concessionarie pubblicità) da gennaio a settembre 2018 la raccolta internet ha raggiunto i 323,1 milioni di euro, in crescita del 4%. In particolare desktop-tablet è a quota 242,2 mln (-2,4%), smartphone a 80,5 mln (+30%), smart tv/console a 455 mila euro (-24,6%).

Il Festival Focus Live al via al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Focus, testata di Mondadori, organizza con il Museo Leonardo da Vinci la prima edizione del Festival Focus Live. La manifestazione, in programma dall’8 all’11 novembre, proporrà oltre 200 eventi.

Radio Italia su Alexa. Radio Italia arriva sull’assistente virtuale di Amazon. La Skill Radio Italia per Alexa, realizzata da D-Share, permette di fruire di tutta la musica on air e di esplorare le web radio dedicate.

La Polizia di Stato al Lucca Comics and Games 2018. La Polizia di Stato sbarca nel mondo del fumetto, presentando oggi il primo volume del fumetto Il Commissario Mascherpa. La Rosa d’argento, titolo della graphic novel, raccoglie le prime puntate dell’inchiesta di Mascherpa, incentrata sulla ‘Ndrangheta e pubblicate sulla rivista Poliziamoderna.

