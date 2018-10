Ultime sulla Rai. C’è l’ok alle nomine. Ecco chi sono i nuovi direttori delle testate giornalistiche

L’accordo è stato raggiunto. Non su tutto, ma qualcosa si muove in una Rai che è rimasta bloccata per almeno un mese attorno alla questione delle nomine. Fumata bianca, dunque, ma solo per le nomine dei direttori dei Tg e del Giornale Radio. All’appello in effetti manca – e la cosa suscita più di un malumore all’interno dell’Usigrai – la casella Rai Sport, senza un direttore dopo l’uscita di Gabriele Romagnoli. Niente invece per le direzioni delle reti generaliste. Un rimescolamento delle carte potrebbe arrivare la prossima settimana, ma a giudicare dal travaglio necessario per le nomine nelle testate giornalistiche, nulla è da dare per scontato.

Via libera alle nomine

L’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini ha dunque trasmesso ai consiglieri, con le 12 ore al massimo previste prima del Cda di domani alle 10.30, i curricula relativi ai nomi che propone per le direzioni di Tg1, Tg2, e Tg3 e per il Giornale Radio. Nell’ordine si tratta di Giuseppe Carboni, attuale caporedattore del Tg2 previsto al posto di Andrea Montanari; Gennaro Sangiuliano, attuale vicedirettore del Tg1 indicato al posto di Ida Colucci; quindi Giuseppina Paterniti, attualmente vicedirettrice della Tgr, prevista al Tg3 al posto di Luca Mazzà che a sua volta passa al Gr e Radio1, dove dalla scorsa estate c’è l’interim di Roberto Pippan dopo le dimissioni di Gerardo Greco, passato alla direzione delle news e approfondimento di Rete4 a Mediaset. Tra le proposte di nomina anche la conferma di Alessandro Casarin alla Tgr, ora direttore ad interim.