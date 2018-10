Peugeot 3008 GT Line, il fascino è di serie

Il crossover sempre più bello nella versione top

La fascia è quella media di mercato, il segmento C, e il prodotto nuota in una marea affollata di concorrenti, eppure il nuovo Peugeot 3008 GT Line riesce a conquistare gli sguardi dei passanti. Perché la seconda generazione del crossover ha un design ammaliante, dinamico, sportiveggiante, che si esalta in questʼallestimento top di gamma zeppo di cromature esterne di grande appeal. Unʼaltra novità importante è il cambio automatico a 8 rapporti EAT8, sviluppato insieme alla giapponese Aisin. Una prova perlopiù cittadina e senza mai rinunciare agli automatismi di questa trasmissione fluida e progressiva, che non ha mai cali nellʼerogazione di potenza. Volendo cʼè la possibilità di cambiare manualmente, anche con le levette poste dietro il confortevole, piccolo volante multifunzione Peugeot, ma è un vezzo che si addice poco allʼuso cittadino. Una scelta in termini di comfort che premia in una città dai mille semafori come Milano, anche se la motorizzazione a gasolio ‒ 1.5 dCi da 130 CV ‒ non è forse la più idonea allʼuso urbano.Il motore turbodiesel però è brillantissimo in accelerazione. Col tasto Sport, ai piedi della leva del cambio EAT8, si velocizzano inoltre i tempi di cambiata e così la risposta del motore è più rapida, sebbene le tentazioni della Fulvio Testi ne sconsiglino lʼuso per non incorrere in multe inevitabili. Lo Start&Stop è perfetto, sʼinserisce subito negli stop con frenata decisa e questo permette di abbassare i consumi medi sui 100 km a 4 litri circa. Dotata di convertitore di coppia, la nuova trasmissione riduce del 7% i consumi rispetto al 6 rapporti automatico di prima. E poi nella guida i passaggi di marcia sono chiaramente più fluidi e meglio calibrati, e il piacere di guida maggiore.Nuova Peugeot 3008 GT Line è un modello davvero bello, elegante, rifinito benissimo, con una strumentazione digitale perfetta (persino la doppia mappa leggibile sia dietro al volante che sul touch screen centrale). E poi cʼè lʼi-Cockpit, il volante migliore, perché più ergonomico, in circolazione. Perfetti gli ambienti interni, per comfort del guidatore ma anche degli altri passeggeri, con aeratori posteriori per regolare il climatizzatore automatico bizona e la diffusione fragranze. Le rifiniture interne sono impeccabili e poi il tetto in vetro apribile elettricamente è favoloso. Sorprendente il bagagliaio, più capiente di quel che pensavamo.Al vertice della gamma, questo modello vanta la trazione ottimizzata dellʼAdvanced Grip Control, che tiene bene sotto controllo tutte le situazioni di marcia. La trasmissione EAT8 è di serie sulla versione da 180 CV, ma opzionale sulla nostra dCi 130 CV e costa 1.950 euro in più. Considerato che il tetto apribile costa altri 1.100 euro, il prezzo della nostra Peugeot 3008 EAT8 GT Line sale fino a 35.250 euro.

