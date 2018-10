Alleanza Ynap-Alibaba, il lusso in Cina

Joint venture per l’e-commerce. App e negozi on line

I brand di lusso della ‘scuderia’ Ynap accelerano la conquista del mercato cinese, grazie un’alleanza fra Richemont e il colosso dell’e-commerce Alibaba.

Nell’ambito della partnership, Ynap e Alibaba costituiranno una joint venture, che svilupperà anche apposite app.

Grazie all’accordo, inoltre, il Tmall Luxury Pavilion, la piattaforma esclusiva di Alibaba dedicata ai marchi di lusso, lancerà gli online store di Net-a-porter e Mr porter, i negozi online multimarca in-season di Ynap.

“I consumatori cinesi in Cina e in viaggio all’estero – ha detto il presidente di Richemont, Johann Rupert – rappresentano una base clienti sempre più importante per Richemont e per l’industria del lusso in generale”. “Si stima che i consumatori cinesi rappresentino quasi la metà del mercato globale del lusso entro il 2025 – ha aggiunto il Ceo di Alibaba Group, Daniel Zhang – Grazie a questa partnership, Alibaba e Ynap saranno posizionati al meglio per cogliere questa grandissima opportunità di mercato”.

Ansa