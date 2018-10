Chessidice in viale dell’Editoria

Francia, il magnate ceco Kretinsky in pista per Le Monde. Il magnate ceco Daniel Kretinsky, che ha fatto la sua fortuna nel settore dell’energia, ha acquistato una quota di minoranza importante (49%) della società di Matthieu Pigasse, che controlla Le Monde con Xavier Niel. Kretinsky, proprietario del gruppo Eph, è anche editore del tabloid ceco Blesk e patron del club di calcio dello Sparta Praga. Ha 43 anni.

Il marchio Gedi in Amazon Alexa. La Repubblica.it, Radio Deejay e MYmovies sono presenti con le loro skills su «Amazon Alexa», il servizio vocale intelligente di Amazon. La Repubblica offre un «flash briefing» quotidiano, con la promessa di aggiornare in pochi minuti le persone sui fatti più importanti. A partire dalle 7 della mattina, e con un aggiornamento ogni ora, fino a tarda sera, si potrà chiedere al dispositivo: «Alexa, fammi ascoltare le notizie di oggi». Per ascoltare le notizie di Repubblica, Radio Deejay o chiedere informazioni sulla programmazione del cinema di una città, attraverso la «skill» di MYmovies, sarà sufficiente impostare l’app di Alexa selezionando i marchi Gedi.

L’alfabeto di Bologna di Marco Poli. Dal 30 ottobre ai lettori del quotidiano Qn-Il Resto del Carlino verranno regalate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 22 schede fronte retro, una al giorno per ogni lettera dell’alfabeto. Un viaggio nella storia della città, ma non solo: sono le eccellenze di Bologna, individuate e raccontate da Marco Poli.

Citynews l’acquisisce ArezzoNotizie.it. Il network di testate locali ha acquisito il terzo quotidiano toscano, dopo FirenzeToday.it e PisaToday.it, raggiungendo così 47 edizioni locali. L’accordo prevede, a partire da ieri, il passaggio della storica testata aretina, fondata e pubblicata sino a ieri da Confindustria Toscana Sud, nella piattaforma Citynews. ArezzoNotizie.it. Il quotidiano non solo non perderà la propria identità e autonomia territoriale, ma avrà la possibilità di migliorare la qualità dell’informazione, fornendo servizi nuovi quanto utili ai propri lettori. Il giornale aretino sfrutterà, da un lato, l’assetto tecnologico e il format del Gruppo editoriale Citynews e, dall’altro, la conoscenza del territorio della redazione giornalistica e del direttore, Mattia Cialini, che vengono interamente confermati anche nella nuova configurazione editoriale. È stato inoltre previsto un accordo, della durata di 12 anni, mediante il quale Confindustria Toscana Sud avrà uno spazio dentro la testata dove poter comunicare le attività sociali e le iniziative di sostegno al tessuto industriale aretino.

Cardani (Agcom) a Facebook, Twitter e Google: faro sulle fake news per le europee. Gli over the top devono avere un comportamento più proattivo e fornire all’Autorità le informazioni tecniche necessarie per contrastare le fake news durante le elezioni europee. Per questo il presidente dell’Authority, Marcello Cardani, ha scritto agli amministratori delegati delle tre piattaforme online, Facebook, Google e Twitter, rispettivamente Mark Zuckerberg, Larry Page e Jack Dorsey esprimendo la preoccupazione «per l’impatto che la disinformazione online e la diffusione di incitamento all’odio potrebbero avere nella prossima campagna elettorale» europea.

