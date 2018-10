Publicis Groupe annuncia la nascita, in Italia, di una nuova divisione strategica guidata da Luca Cavalli

La nuova divisione di Publicis Groupe, Business Development & Transformation, sarà affidata alla guida di Luca Cavalli (nella foto), già CEO di Zenith, che assume il ruolo di Chief Growth Officer del Gruppo. Cavalli riporterà a Emanuele Saffirio, Presidente di Publicis Groupe Italia.

La divisione avrà l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il modello “The Power of One” fondendo le tre anime del Gruppo: Creatività, Dati e Business Transformation.

Cavalli, alla guida di Zenith Italy dal 2016, ha contribuito al successo dell’agenzia grazie alle diverse competenze sviluppate negli anni in tema di ricerca, strategia, digital, product & business development. Nel suo nuovo ruolo, avrà la responsabilità di sviluppare l’integrazione delle diverse competenze del Gruppo focalizzandosi su innovazione strategica e di prodotto, rafforzando la nuova offerta end to end della Piattaforma Publicis Groupe. Nel suo incarico sarà affiancato dai responsabili new business nelle diverse società del Gruppo.

“Publicis Groupe continua il percorso di sviluppo in un mercato che sta cambiando velocemente e dove l’integrazione tra dati, creatività e tecnologia è sempre più forte. Sono certo che Luca saprà fornire un contributo significativo per la crescita del business dei nostri clienti e del gruppo, attraverso un’offerta integrata in grado di anticipare i bisogni del mercato.” dichiara Emanuele Saffirio.

“Sono molto grato al gruppo per la fiducia accordatami. – dichiara Luca Cavalli – Una crescita strutturale e continua è oggi la priorità dei nostri clienti. In un contesto sempre più complesso ciò significa profonda comprensione della consumer experience, innovazione costante ed integrazione delle competenze. È questo a cui lavoreremo per portare sempre maggior valore ai nostri partner in un perimetro che fonde creatività, digital business transformation e media.”

Andrea Di Fonzo prende la guida di Zenith Italy, assumendo il ruolo di Chief Executive Officer e mantenendo il suo incarico attuale di Ceo di Blue 449.

Per Di Fonzo, arrivato 2 anni fa in Publicis Groupe dopo una lunga esperienza nel Gruppo WPP, si preconfigura una nuova e più ampia sfida.