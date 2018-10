Chessidice in viale dell’Editoria

Pomeriggio Cinque da oggi in edicola. Da oggi arriva in edicola il magazine di Pomeriggio Cinque, nuovo settimanale che nasce dalla trasmissione pomeridiana condotta da 10 anni da Barbara d’Urso. Nel periodico non ci saranno solo gli argomenti che ogni giorno trovano posto nel format di Canale 5 ma anche personaggi, attualità, tv, moda, jet-set, bellezza, salute e cucina. La rivista è curata da Fivestore, divisione editoriale di Mediaset, già editore di riviste come Cotto e Mangiato, Il Segreto, Uomini e Donne, Melaverde e Mistero. Il primo numero della rivista di Pomeriggio Cinque è disponibile al prezzo di 1,50 euro.

Oggi, scoop sulla nascita del secondogenito di Charlotte Casiraghi. Il settimanale Rcs è stato il primo, in esclusiva mondiale alle 13.30 di martedì scorso, a dare online la notizia sulla figlia di Caroline di Monaco. La notizia è stata confermata solo ieri mattina dal comunicato ufficiale di Palazzo Grimaldi.

Intesa Sanpaolo, le Gallerie d’Italia al Pushkin di Mosca. Al Museo Pushkin di Mosca è in corso la visita del primo ministro Giuseppe Conte alla mostra «Da Tiepolo a Canaletto e Guardi», sostenuta da Intesa Sanpaolo. Nel percorso espositivo moscovita ci sono 9 opere delle Gallerie d’Italia, il polo museale del gruppo bancario. La mostra si trasferisce poi a Vicenza dal 23 novembre fino al 10 marzo 2019.

Cairo Editore, L’Italia del gusto compie tre anni. Torna per il terzo anno L’Italia del gusto, il numero speciale di Bell’Italia, il mensile pubblicato da Cairo Editore e diretto da Emanuela Rosa-Clot. Il magazine è in edicola con dieci itinerari che alternano le soste enogastronomiche alle visite d’arte per un viaggio oppure un lungo fine settimana d’autunno, dal Friuli alle Marche, dalla Sardegna al Piemonte.

ItaliaOggi