Evacuato il Time Warner Center, per un sospetto allarme bomba

Il Time Warner Center di New York, nel cuore di Manhattan a Columbus Circle, e’ stato evacuato per la presenza di un sospetto ordigno: lo riporta la Cnn che ha i suoi uffici newyorchesi all’interno del complesso.

Il Time Warner Center di Columbus Circle, a Manhattan, e’ un vasto e modernissimo complesso che comprende uffici, negozi, ristoranti e caffetterie, ogni giorno affollatissimo, frequentato anche da moltissimi turisti. Di fronte infatti si trova Central Park, a due passi dalla Fifth Avenue, e a pochi metri si erge anche il grattacielo della Trump International Hotel and Tower.

Anche gli studi della Cnn a New York, che si trovano all’interno del Time Warner Center, sono stati evacuati per la presenza di un sospetto pacco bomba. L’allarme e’ andato in diretta tv, con la sirena che ha cominciato a suonare nello studio dove gli anchorman stavano raccontando degli ordigni rinvenuti negli uffici di Hillary Clinton e Barack Obama.

Una volta evacuati gli studi della Cnn all’interno del Time Warner Center di Manhattan le trasmissioni della emittente da New York proseguono in strada, con i due anchorman che continuano ad aggiornare sulla situazione davanti alle transenne poste dagli investigatori per transennare la zona.

ANSA