Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi che alle prime battute segna 310 punti rispetto ai 304 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,54%.

Avvio in forte calo per Piazza Affari con l’indice Ftse Mib che ha iniziato le contrattazioni in ribasso dell’1,07% a 18.762 punti.