Samsung elimina il notch nei display dei Galaxy del decennale

Lo schermo del nuovo smartphone integrerà il lettore di impronte digitali, la fotocamera e gli altoparlanti, diventando più Infinity che mai

Nel 2019 ci sarà il 10° anniversario della famiglia Galaxy di Samsung, e il colosso coreano vuole festeggiare al meglio. Come? Con uno smartphone che avrà nel design la novità più grande: dalle prime immagini rivelate si nota una prepotenza estetica che metterà alle corde gli avversari sul mercato.

Il 18 ottobre si è svolto un evento privato con 20 partner commerciali di Samsung, al Marriot Hotel di Shenzhen, in Cina, in cui la società asiatica ha confermato, con immagini e dati, i rumor che si sono susseguiti negli ultimi mesi a proposito della nuova linea di dispositivi mobili.

Samsung sta dunque per lanciare una nuova famiglia di display, che non solo integreranno un sensore di impronte digitali, ma anche la fotocamera frontale e gli altoparlanti. Tutto schermo: notch eliminato.

La tecnologia Fingerprint on Display (FoD), prevista da tempo sul Galaxy S10, non funzionerà come gli attuali lettori in-display , che sono ottici e scattano una foto all’impronta digitale. Qui Samsung utilizzerà gli impulsi ultrasonici che sfruttano la riverberazione per costruire un modello virtuale 3D delle impronte digitali dell’utente.

L’azienda coreana si servirà anche della tecnologia Haptics on Display (HoD), utilizzata per creare la sensazione di pulsanti fisici sullo schermo, come ad esempio quelli necessari per giocare.

Ma le due grandi novità del nuovo schermo Samsung sono l’introduzione del Sound on Display (SoD) e dell’Under Panel Sensors (UPS). Il primo elimina la necessità di altoparlanti esterni, utilizzando lo schermo come superficie utile a condurre il suono. Il secondo consente all’obiettivo della fotocamera e al sensore di riconoscimento facciale di essere posizionati dietro lo schermo, in modo che siano nascosti, ma in grado di «vedere» attraverso di esso quando in uso.

