Enel avvia la costruzione del più grande impianto solare del Brasile

Enel parteciperà alla costruzione del più grande impianto fotovoltaico del Sud America. Tramite la sua controllata brasiliana, il gruppo Enel investirà circa 390 milioni di dollari per la costruzione del parco solare São Gonçalo da 475 Mw a Sao Gonçalo do Gurguéia, nello stato brasiliano nordorientale di Piauí.

Quando sarà entrato a regime, l’impianto potrà generare oltre 1.200 GWh l’anno. In questo modo eviterà l’emissione in atmosfera di oltre 600.000 tonnellate di CO2. Dei 475 Mw di capacità installata di Sao Gonçalo, 388 Mw sono stati assegnati al gruppo Enel all’esito dell’asta pubblica brasiliana A-4 di dicembre scorso e verranno commercializzati nel quadro di contratti ventennali di fornitura a un pool di società di distribuzione operanti sul mercato regolamentato del Paese. I restanti 87 Mw produrranno energia per il mercato libero.

In Brasile, il gruppo Enel, attraverso le sue controllate, detiene già una capacità rinnovabile totale installata superiore ai 2,9 Gw, di cui 842 MW da fonte eolica, 820 Mw da solare fotovoltaico e 1.269 Mw da fonte idroelettrica.

«L’avvio della costruzione di questo impianto fotovoltaico consolida la nostra leadership nel settore brasiliano delle rinnovabili e conferma una volta di più l’importanza che attribuiamo allo sviluppo dell’energia solare nel Paese», commenta il responsabile di Enel Green Power Antonio Cammisecra (nella foto).