Nome Azienda Carica Voto Giudizio

GIOVANNI BAZOLI Intesa Sanpaolo Presidente Consiglio di Sorveglianza 8 Gli annetti dovrebbero pesare, ma non sembra proprio. Sempre incisivo e puntuale, nonostante alcuni problemi e le insidie della magistratura.

URBANO CAIRO Cairo Communication, Gruppo Rcs Presidente, Presidente e Ad 9+ Da tempo lo indichiamo come il futuro astro, sulla scena italiana, anche per la politica. Da tempo lo è, come imprenditore. In televisione, a La 7, prepara il botto. I tifosi del toro si aspettano un salto di qualità.

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE Gruppo Caltagirone Presidente 8 La sua società raddoppia gli utili che usa per investire in Generali. Prossimamente piazzerà un colpo importante a sorpresa. Certo ha la liquidità e la determinazione per essere, sempre, protagonista.

LEONARDO DEL VECCHIO Luxottica Group Fondatore e Presidente 8 Anche per lui, come per Bazoli, sembra che gli annetti non pesino affatto. Sempre sul pezzo, in prima linea. Che si vuole di più?

MARIO DRAGHI Banca Centrale Europea Presidente 8 Amato, esaltato, ma anche detestato e odiato (per non far nomi, dai tedeschi) . Tra un anno lascia il suo incarico, tutti prevedono un ingresso trionfale in politica. Probabilmente non sarà cosi. Dobbiamo essergli grati per aver curato con affetto patriottico le difficoltà finanziarie italiane.

ERNESTO PELLEGRINI Gruppo Pellegrini Presidente 9 Gli diamo il voto più alto non solo perché dovunque si sia cimentato ha fatto bene: nel settore della ristorazione, nell’Inter e altrove… ma, in particolare, perché si distingue - con ammirevole riservatezza - per iniziative di beneficenza e solidarietà attraverso un’apposita fondazione, a sostegno di chi soffre e ha difficoltà economiche.

MARCO TRONCHETTI PROVERA Pirelli Presidente e Ceo 8 Non sbaglia un colpo. Se si dovesse trovare una piccola zona d'ombra, è la sponsorizzazione dell’Inter. Però, a prescindere dai risultati calcistici, è pur sempre la squadra con il maggior numero di tifosi presenti allo stadio.

DOMENICO ARCURI Invitalia Amministratore Delegato 7½ Tra i manager più stabili e apprezzati, insensibile ai continui cambiamenti politici. Lavora sempre con impegno e passione.

PIER SILVIO BERLUSCONI Mediaset, RTI Vice-Presidente e A.D. 8 Non ha saputo cogliere l’attimo fuggente e sferrare un duro attacco ad una RAI senza leaders. Dovrebbe osare di più.

FRANCO BERNABE' Franco Bernabè Group Fondatore 6½ Sempre citato per ogni nomina e cambi di poltronissime. È un personaggio sempre molto discusso. Vede nubi sulla ripresa, ma per lui il bicchiere è sempre mezzo pieno.

FLAVIO CATTANEO NTV Amministratore Delegato 7½ Invidiatissimo per la formidabile cessione della sua quota in Italo di 116 milioni, un manager tra i più preparati e lucidi, sulla confusa scena italiana è pronto per una nuova super poltrona.

VITTORIO COLAO Vodafone Group EX Amministratore Delegato 7 Sempre accompagnato da una fama che appare inviolabile: intellettuale e strategico. Dopo dieci anni ha lasciato il suo incarico. E' stato desiderato e corteggiato dalla famiglia Agnelli ed anche da altri gruppi. Sicuramente ha già una super poltrona pronta all’estero.

MAURIZIO COSTA Mediobanca CDA 7+ È genoano e questo gli assicura la nostra simpatia pregiudiziale. Ha svolto un ottimo lavoro sulla riforma dell'editoria, ma sperava in un avvio delle misure per contrastare la crisi. Ha lasciato la presidenza della Federazione editori, è nel CDA Mediobanca.

CARLO DE BENEDETTI Gruppo Espresso Presidente 8 Dal momento che si è spogliato di tutte le sue risorse personali, dicono che non conti più nulla in famiglia e a Repubblica. Chi ci crede? Noi, sicuramente no: per lui l’Attimo Fuggente è più stabile che mai.

AURELIO DE LAURENTIIS Filmauro Titolare e Presidente 7½ Il suo biglietto da visita, aldilà dei successi nelle imprese, è il Napoli: è diffusa la convinzione che questo sarà l’anno buono per lo scudetto.

JOHN J.P. ELKANN Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari Presidente 7 Quando si dice “è nato con la camicia”. Lui è nato con due: la prima è stata l’eredità del nonno e la seconda avere Marchionne come tutor che l’ha guidato, bacchettato e fatto crescere in questo mondo a lui sconosciuto. Unico neo è che il gruppo è diventato meno italiano.

BENIAMINO GAVIO Aurelia e Argo Finanziaria Presidente 7- Impegnatissimo nella riorganizzazione, ristrutturazione ed estensione del suo Gruppo. Momenti complicati, però con riconoscimenti di prestigio internazionali.

LUIGI GUBITOSI Alitalia, Tim, Advent International Global Private Equity Commissario, Cda, Operating Partner 8 Nessuno parla più di chi ha portato al disastro l’Alitalia, da Gubitosi tutti si aspettavano il miracolo ma neanche San Gennaro ci sarebbe riuscito. Chi si crede ben informato, gli attribuisce incarichi diversi ma prossimamente, ci sarà invece una sorpresa.

ANDREA ILLY Illycaffè S.p.A. Presidente 7½ Dal chicco alla tazzina, splendidi successi. In più, una certa diffidenza verso i personaggi della nuova politica. Ha da poco rivoluzionato la catena di comando ed è pronto per la quotazione in borsa. Il re del vero caffè italiano. E' stato da poco nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

EMMA MARCEGAGLIA Eni, Gruppo Marcegaglia Presidente, Vice Ceo 7+ Nel management italiano, sempre in primissima fila tra le donne meritevoli per competenza, prestigio e potere. Ma la presidenza di Eni non aiuta la sua immagine. E' riuscita a portare a casa un finanziamento da 550 milioni di euro da un pool di banche.

CARLO MESSINA Intesa Sanpaolo Amministratore Delegato 8 Si consolida come il vero leader della banca, peraltro in condizioni generali non semplici.

MARCO PATUANO Edizione Holding, Atlantia Amministratore Delegato, cda 6½ Dopo oltre un anno del suo ritorno in pompa magna nella società che controlla le partecipazioni della famiglia Benetton, con il disastro del ponte Morandi e il caos di Autostrade Atlantia stanno bloccando i molti nuovi progetti di investimento.

MARCO SALA International Game Technology Ceo 7½ Ha guidato nel corso degli ultimi 10 anni la trasformazione di un'azienda tipicamente nazionale nel leader mondiale del settore, con sedi a Roma, Providence e Las Vegas e una presenza in oltre 100 paesi. Una delle poche aziende italiane che anziché essere conquistata ha "acquistato" all'estero - e che estero, gli USA - con le operazioni Gtech e IGT. Predilige l'understatement e parlare con i fatti.

PIETRO SALINI Gruppo Salini Amministratore Delegato 7+ Se si facesse la classifica delle imprese italiane maggiormente apprezzate e in vista in campo internazionale, Salini Impregilo sarebbe ai primissimi posti. Dice: “fate come me, l’America vuole il made in Italia”.

GIORGIO SQUINZI Mapei, U.S. Sassuolo Amministratore unico, Presidente 6½ Il calcio è una vetrina decisiva a livello popolare. La sua creatura adorata, il Sassuolo. Un uomo con i piedi per terra che ancora oggi crede nel valore della famiglia, sposato con la stessa donna da 47 anni. E' considerato un sognatore e un ricercatore di grande talento.

FRANCESCO STARACE Enel Amministratore Delegato 7 Il nuovo cavaliere del lavoro affronta la lotta al surriscaldamento globale puntando alla mobilità elettrica e la sostenibilità. Consolidato.

LUIGI ABETE BNL-BNP Paribas, Cinecittà Studios Presidente 6+ Ha un cervello politico, con cui si distingue tra i vari manager, che si limitano a seguire le correnti. (improbabile?)

GIANLUIGI APONTE MSC Fondatore e Proprietario 6 È uno degli imprenditori italiani più rispettati e quotati. Un neo? Non capisce, probabilmente,( né sembra assistito bene dai suoi collaboratori) l’importanza della comunicazione e della trasparenza nella società di oggi. Troppe reticenze, scarsa disponibilità. Vedremo…

GUIDO MARIA BARILLA Barilla Holding Presidente 6½ Un marchio importante, difficile mantenerlo ai massimi livelli e la sua comunicazione purtroppo è latitante. Ultimamente mantiene un low profile. Anche la sua famiglia è perseguitata dai Panama Papers.

SILVIO BERLUSCONI Patron dell'universo Mediaset Ex Presidente del Consiglio 8½ Leggendario. Esce dalle tempestose cronache politiche-giudiziarie come se nulla fosse, ma non ancora nel mito: questo gli sarà difficile perché la sua intima aspirazione è di essere ricordato come uno statista. Poteva riuscirvi quando aveva in pugno il Paese, adesso dicono che stia per riconquistarlo: per lui il risultato elettorale europeo sarà decisivo.

PELLEGRINO CAPALDO Fondazione Talenti Presidente 6+ Cervello e buona analisi politica, eccellente nelle relazioni: qualità che gli assicurano stabilità nel palazzo.

INNOCENZO CIPOLLETTA Fondo Italiano d'Investimento SGR, Assonime Presidente 6½ Si aspettano, con curiosità e stima (bilanciata dalle molte antipatie che suscita con il suo caratteraccio), le esternazioni e le iniziative che certamente pensa di notte, prima di addormentarsi.

FEDELE CONFALONIERI Mediaset Presidente 6½ Ha contribuito certamente al rilancio del suo amico della vita, Berlusconi.

FULVIO CONTI Tim, Financial Advisory Strategic, Innova Italy 1 Presidente,Fondatore, Presidente 6+ Apprezzato manager di vecchia scuola politica, molto concreto.

LUIGI CREMONINI Cremonini Presidente 7½ E' soprannominato il re delle carni. E' nella classifica di Forbes, tra i super ricchi mondiali. Come un maratoneta continua a correre aprendo nuovi stabilimenti e nuove location. Il suo motto è: "mangiare poco, ma sopratutto prodotti buoni e sani".

VINCENZO CREMONINI Cremonini Amministratore Delegato 7+ È alla guida di un gruppo consolidato e in grande crescita, con una forte leadership non solo sul mercato italiano, ma anche estero. Prosegue con il piano industriale delle acquisizioni. Considera il food sexy. Segue le orme di suo padre, portando il cibo Made in Italy nel mondo.

GIOVANNI FERRERO Ferrero spa Ceo 7- E' il simbolo dell’italia che funziona e anche l’uomo più ricco del paese. Il suo (difficile) lavoro sarebbe più semplice ed efficace se fosse meglio assistito per l'immagine. In ognuno di noi si nasconde un vizietto: il suo è quello della scrittura e da un ovetto Kinder è uscito il suo sesto libro.

GABRIELE GALATERI DI GENOLA Assicurazioni Generali Presidente 7 Storicamente carismatico, presenza fissa e discreta nel Palazzo. Molto rappresentativo. Un ottimo PR.

ALBERTO NICOLA NAGEL Mediobanca Amministratore Delegato 6½ Ha tante patate bolloré in mano da gestire. Come nell'Iliade è considerato un bravo duellante, e si spera che prossimamente possa portare a casa un bel trofeo.

CARLO PESENTI Italmobiliare, Clessidra Direttore Generale, Presidente 6 Ha disdetto anticipatamente il patto di sindacato con mediobanca del valore di 80,5 milioni. Gli consigliamo di rivedere il management di Roberto Cavalli Spa e di fare pulizia.

MIUCCIA PRADA Prada Ceo 7- Come donna, certamente sul podio. Come manager, qualche infortunio evitabile. Come immagine, potrebbe esigere di più.

RENZO ROSSO Diesel Fondatore/Proprietario 4½ Vorrei ma non posso: brutto problema esistenziale è, per tutti, quello di non accontentarsi di un ragionevole successo e sognare e inseguire altri traguardi, irraggiungibili. Sta rinnovando la governance del gruppo. Più parole- è maestro- che fatti, per i quali è solo volenteroso. A parole, molto aperto verso i giovani. La sua nuova filosofia è: "go with the flaw" ma non immaginavamo che la sua idea fosse di mettere ragazzine di 16 anni poco vestite come raccattapalle della sua squadra.

IGNAZIO VISCO Banca d'Italia Governatore ? Nella penombra, sotto voce, gli rivolgono molte critiche. Le sue responsabilità tuttavia, nella gestione delle banche, sono evidenti.

GIORGIO ARMANI Giorgio Armani Amministratore Delegato 5 È considerato il re leone Mufasa che ama ruggire, ma ultimamente più che ruggire si sente abbaiare. Un grandissimo ex? Non teme la Brexit ma rilancia con nuove aperture a Londra.

ALESSANDRO BENETTON 21 Partners Fondatore, manager partner 5½ Considera l'Italia un Paese di immaturi, tutti a caccia del consenso.

MARINA BERLUSCONI Gruppo Mondadori e Fininvest Presidente 8 Molto apprezzabile la sua stabilità, in momenti drammatici sia per la stagione politica sia per gli assestamenti dei grandi gruppi editoriali. Di più con l’affetto, la saggezza e i buoni consigli ha giovato molto al rilancio di suo padre.

CLAUDIO DESCALZI Eni Amministratore Delegato 4½ Colpito, ma non affondato, da insidiose critiche, negate a inchieste su Congo e in altri paesi. Sull'esito delle indagini si vedrà, al momento è evidente che non è tutelato (a differenza di altri big) per quanto riguarda l’immagine, rispetto a dicerie e attacchi evitabili. Tuttavia le ombre pesano e lavorare sull’immagine non è semplice.

RODOLFO DE BENEDETTI CIR Presidente esecutivo 6+ Il dominus del gruppo editoriale vede i ricavi in calo.

ALESSANDRO PROFUMO Leonardo - Finmeccanica, Equita SIM spa Amministratore delegato, Presidente 6½ Non è mai stato nell'albume, ma sempre nel tuorlo del potere. Tanto detesta i giornalisti e si infischia di ciò che scrivono, tanto è abile nel lavoro. Si considera un animale razionale, ma il suo handicap è l'innamoramento facile dei suoi sottoposti per poi disinnamorarsene subito quando ormai è troppo tardi e il dado è tratto.

GILBERTO BENETTON Edizione srl Presidente -43 Famiglia Benetton: di fatto i maggiori azionisti e controllori di Atlantia e di Autostrade per l’Italia . Impressione è che si siano nascosti, per di più con qualche singolare comportamento: ad esempio, la festa a Cortina subito dopo la tragedia. Dagli accertamenti giornalistici, risulta che il contratto stipulato con il governo era, inspiegabilmente, secretato : almeno nella parte più scottante. Alla magistratura e alle autorità politiche compete dovere di accertare la verità e le responsabilità. Certo è che la tragedia ha reso, al momento, indifendibile l’’immagine di una società che fino a pochi a giorni fa era considerata ai vertici della finanza italiana.

LUCIANO BENETTON Benetton Group Ex Presidente -43 Famiglia Benetton: di fatto i maggiori azionisti e controllori di Atlantia e di Autostrade per l’Italia . Impressione è che si siano nascosti, per di più con qualche singolare comportamento: ad esempio, la festa a Cortina subito dopo la tragedia. Dagli accertamenti giornalistici, risulta che il contratto stipulato con il governo era, inspiegabilmente, secretato : almeno nella parte più scottante. Alla magistratura e alle autorità politiche compete dovere di accertare la verità e le responsabilità. Certo è che la tragedia ha reso, al momento, indifendibile l’’immagine di una società che fino a pochi a giorni fa era considerata ai vertici della finanza italiana.

ROBERTO COLANINNO Piaggio Ceo, Chairman 5 Era tra i protagonisti della super fallimentare impresa per risollevare Alitalia, soldi buttati al vento per un progetto che anche un cieco avrebbe visto. Oggi i dazi di Trump alla Vespa gli procurano più un danno di immagine che di esportazione in quanto aggirerà facilmente i dazi vendendo in America le Vespe prodotte in Vietnam. Ma questo danneggerà la produzione italiana e riparte la cassa integrazione.

ENNIO DORIS Gruppo Mediolanum Amministratore Delegato 5 La personalizzazione della sua vita, in Mediolanum e di quant'altro è abbastanza sorprendente. Basta sottolineare che si è parlato soprattutto del suo super yacht, negli ultimi tempi? Se i clienti sono soddisfatti….

CESARE GERONZI Fondazione Assicurazioni Generali S.p.A Ex Presidente 6 Tutti i rapporti con il gruppo sono stati recisi ed è stato sostituito come Presidente della Fondazione da Gabriele Galateri di Genola. Si sta godendo la sua agognata pensione.

MAURO MORETTI Fondazione FS Presidente 5 Dopo la condanna a sette anni per la strage di Viareggio oggi è concentrato al processo di appello. Considerando il carattere arrogante non gli sarà facile rientrare alla grande nel sistema. Mai dire mai, però, per chi sa muoversi in politica.

CESARE ROMITI Fondazione Italia-Cina Presidente 7+ Onore al merito e alla carriera, apprezzabile qualche estemporanea partecipazione a programmi televisivi. Nonostante l’età, il confronto tra lui (un gigante) e gli altri, è vistoso al primo sguardo.

PAOLO SCARONI Milan AC NM Rothschild & Sons Presidente Vice Presidente 7+ Prestigioso e professionale. È considerato un advisor influente e blasonato.