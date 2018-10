Golden Drum e Brave Brands Awards incoronano Publicis e Diesel.

Milano, 22 ottobre 2018 – Venerdì sera Publicis e Diesel sono state incoronate con due GrandPrix, quattro ori e quattro argenti ai Golden Drum grazie a tre diverse campagne: Go with the Flaw, Flaw always win e Go with the Fake.

I due GrandPrix son stati assegnati rispettivamente alla campagna Flaw always win che si è anche aggiudicata un Silver Drum; e Go with the fake, la super premiata campagna che anche in questa occasione si è vista assegnare due ori e un argento.

La campagna Go with the Flaw invece si porta a casa due ori e due argenti.

Grazie al successo delle campagne realizzate dall’agenzia guidata da Bruno Bertelli e Cristiana Boccassini, a Diesel, l’azienda fondata da Renzo Rosso nel 1978, è stato anche assegnato il Brand Grand Prix award.

Diesel e Publicis erano poi da poco state premiate anche a New York con il Brave Brands Award. Questo prestigioso premio viene assegnato dalla giuria degli Andy Awards ai marchi che adottano approcci audaci e assumono rischi insieme ai loro partner di comunicazione. Tra i premiati di quest’anno Nike, Tide, P&G, KFC, Orange Telecom e pochi altri.

Publicis Italia