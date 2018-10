Apple svelerà i suoi nuovi iPad a Brooklyn il 30 ottobre

Con ogni probabilità il colosso di Cupertino svelerà i suoi nuovi tablet, forse l’evoluzione degli airpods e un aggiornamento dei Mac mini

Il Natale si avvicina e Apple si prepara a presentare i suoi nuovi prodotti per le feste. Feste che in realtà negli Stati Uniti cominciano di fatto con il giorno del ringraziamento (il 22 novembre prossimo). Proprio oggi il colosso tecnologico di Cupertino ha annunciato un evento che si terrà il 30 ottobre a Brooklyn (New York), all’Accademia di musica di Howard Gilman.

A settembre il gruppo guidato da Tim Cook si era concentrato sul lancio di nuovi iPhone e del nuovo smartwatch più grande e dunque gli osservatori si aspettano novità riguardanti soprattutto l’iPad che dovrebbe avere un sostanzioso aggiornamento e, chissà, anche un nuovo Macbook a basso costo e un update del più piccolo dei computer della Mela, il Mac Mini. I nuovi tablet della Mela dovrebbero ereditare alcune delle funzionalità degli ultimi iPhone tra cui il Face ID, il riconoscimento facciale. I nuovi iPad Pro dovrebbero avere dimentisioni di 11 e 12,9 pollici. Scontata dovrebbe essere l’adozione di processori più veloci e un chip grafico progettato da Apple.

L’invito per i giornalisti mostra dell’acqua che gocciola su un logo Apple e una frase “c’è ancora molto in cantiere”, il che farebbe pensare che fa pensare a prodotti resistenti all’acqua. In questa chiave non sono esclusi aggiornamenti degli airpods, gli auricolari bluetooth di Apple. Sul suo sito web, Apple ha dichiarato che l’evento sarà trasmesso in diretta streaming.

Repubblica.it