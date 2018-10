Venti aziende unite contro la violenza sulle donne: presentati i dati del Progetto Libellula

Si è tenuto il 16 ottobre pressoil primo “report” ad un anno dalla nascita del “”, il network di imprese promosso dacontro la violenza sulle donne. Fanno parte nel network, oltre a Zeta Service, anche Afol Metropolitana, Assimoco, Esselunga, ESTE Cultura d’Impresa, Etro, Furla, GUT Edizioni, INGO, It@com, ItaliaOnLine, Milano Ristorazione, Nomination, Oracle, Roveda, SGS, TT Tecnosistemi, Vector, Zurich. Hanno partecipato tra gli altri, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano;, ideatrici del Progetto Libellula;, Responsabile del Dipartimento Programmi di ActionAid;, coordinatrice scientifica progetto. Di particolare interesse la presentazione della ricerca svolta su un campione di 3149 questionari anonimi raccolti tra i dipendenti delle aziende aderenti al network prima di intraprendere concretamente il percorso del progetto: il 23% delle donne e partecipanti dichiarano infatti di aver subito forme di violenza: al 60% psicologica, al 38% fisica, ma anche violenza sessuale al 22%, stalking al 22%, molestie sul lavoro al 15%. Ma se il 75% afferma di essere interessato all’argomento, solo il 39% ritiene di essere adeguatamente informato, soprattutto grazie alla cronache dei media. E solo il 9% è stato informato sul luogo di lavoro. Ben il 33% conosce episodi di violenza nella propria rete di relazione sociale e il 21% pensa che anche fra le colleghe possano esserci delle vittime di violenza. Ma quello di Milano è stato molto più di qualche numero o di un evento istituzionale: in apertura dell’incontro due attori, nascosti in mezzo al pubblico, si sono alzati ed hanno cominciato a leggere la lettera scritta dalla dipendente di una delle aziende aderenti, una lettera scritta dalla “violenza” in persona, parole molto forti, parole straordinariamente sentite da un pubblico che, attraverso la voce degli attori, ha compreso forse meglio come “…una volta che colpisco a fondo, una volta che mi impossesso della vittima, della sua mente, non è così facile mandarmi via.” E poi ancora testimonianze, di donne che, anche attraverso il Progetto, sono riuscite a trovare il modo di canalizzare in modo positivo ciò che hanno subito, donne che la violenza purtroppo l’hanno conosciuta e che grazie al Progetto Libellula – anche all’interno della loro azienda – hanno trovato uno spazio per reagire e per trasformare il dolore in attenzione e cura verso chi ancora si trova nel vortice.