Litosud al Best performance award

Il d.g. Gianluca Farina: essere flessibili ci ha favorito

Litosud è tra i finalisti del Best performance award 2018, unica azienda di grafica industriale in lizza e anche, in senso più allargato, del settore editoriale. Il riconoscimento viene promosso dallo Sda Bocconi in partnership con Jp Morgan, Price Waterhouse Cooper, Thompson Reuters e Il Sole 24 Ore. Seleziona solo le imprese italiane che si distinguono per l’eccellenza nello sviluppo sostenibile, inteso come la capacità di fare impresa garantendo la continuità aziendale (condizione necessaria) e nel parallelo assicurando il rispetto della dimensione umana e ambientale (Green & social), l’innovazione (Innovation & technology) e la gestione economica (value added). Per l’edizione 2018, l’iter di selezione che dura 5 mesi ha coinvolto 576.325 imprese, di cui 380 sono state giudicate virtuose e 76 sono entrate in finale.

Litosud è attiva nella stampa di giornali con due stabilimenti produttivi a Roma e a Milano e nella stampa rotocalco attraverso la sua controllata Effe Printing. Del gruppo fa parte anche New Media Enterprise, che pubblica il quotidiano gratuito Metro, e D.Holding che, a sua volta, controlla Netweek spa, editrice di varie giornali d’informazione locale (tra le pubblicazioni ci sono per esempio Settegiorni – Magenta, Schio e Thiene Week, Novara Oggi, Il Nuovo Levante in Liguria, Chiantisette e La Vallée Notizie in Valle d’Aosta). Il gruppo fa capo a Mario Farina, principale azionista anche del gruppo editoriale Netweek.

«Essere tra i finalisti del premio ci ha sicuramente onorato. A maggior ragione in un periodo di difficoltà per il settore dell’editoria», ha dichiarato Gianluca Farina (figlio di Mario Farina), d.g. di Litosud nonché consigliere Netweek. «È un attestato di stima che dimostra che stiamo lavorando bene. In un settore di molto ridimensionato negli ultimi anni, a partire dalle prime contrazioni nel 2008, mantenere una struttura snella e flessibile ci ha favorito».

La Litosud ha superato un primo step di analisi da parte della Sda Bocconi, quindi ha partecipato a una serie di incontri coi rappresentanti di Jp Morgan e Price Waterhouse Cooper. I parametri aziendali necessari per accedere all’iter di selezione sono stati un ebitda margin superiore a quello del settore di riferimento, un rapporto pfn (posizione finanziaria netta)/ebitda inferiore a 3, ricavi in crescita sopra la media del settore di riferimento e ancora un rapporto capex (dall’inglese capital expenditure, investimenti in conto capitale)/totale asset superiore alla media del proprio mercato.

«Sono partiti dall’analisi dei nostri indicatori economici», precisa Gianluca Farina. «Quindi hanno verificato la nostra attenzione alla dimensione umana e ambientale, il cosiddetto “green&social” e all’innovazione. L’inserimento finale nella short-list è la prova della nostra eccellenza. Adesso cosa succede? Ci siamo salutati dandoci appuntamento all’anno prossimo», conclude Farina. «E questa volta per vincere».

Dell’edizione 2018 (riferita a dati 2016, visto la procedura di selezione di 5 mesi, da maggio a settembre 2017) i vincitori delle 5 categorie del premio alla sua seconda edizione sono Epta, Eolo, Biesse di Pesaro, Irritec di Capo d’Orlando (provincia di Messina) e infine Haemotronic di Mirandola (Modena). «Il quadro generale che emerge al termine di questa selezione è l’assoluta eterogeneità di provenienza settoriale delle aziende», hanno fatto sapere martedì scorso, a conclusione della premiazione, dalla Sda Bocconi, «a cui si aggiunge anche una maggiore varietà territoriale rispetto alla prima edizione, che concorre a scardinare il luogo comune che sia solo una certa industria del Nord a trainare l’economia nazionale»

Marco Livi, Italia Oggi