“Attimi by Heinz Beck” apre a Milano, presso CityLife Shopping District

Il concept nasce da una partnership tra Chef Express e Beck&Maltese Consulting

Apre a Milano “Attimi by Heinz Beck”, il bistrot e ristorante dining con la formula “culinary experience”, ideato e curato dalla Beck&Maltese Consulting in collaborazione con Chef Express all’interno della food court di CityLife Shopping District. Si tratta di un locale originale, uno spazio dove l’eccellenza dell’alta cucina è fruibile a tutti, non solo nel prezzo, ma anche nelle atmosfere, nel servizio e nell’esperienza nella sua completezza. Il brand, nato da una partnership tra Chef Express (Gruppo Cremonini) e Beck&Maltese Consulting, è stato lanciato con successo nel 2017 nell’aeroporto di Roma Fiumicino, con un’offerta alla carta e tre menù degustazione studiati in funzione del tempo a disposizione dei viaggiatori che consentono a tutti di “cogliere l’attimo” e vivere un’esperienza enogastronomica unica. Ora l’esperienza di “Attimi by Heinz Beck” viene proposta anche a Milano, impreziosita dal design elegante ed esclusivo dell’architettura e degli arredi, firmato dallo Studio Novembre.

“Attimi by Heinz Beck” è ospitato all’interno del Mall, nell’area food coperta di CityLife Shopping District: un’elegante struttura su due livelli progettata dal prestigioso studio Zaha Hadid Architects e caratterizzata da spazi fluidi e ampiamente illuminati da luce naturale. A Citylife Shopping District, il più grande centro commerciale urbano d’Italia, la formula si arricchisce di un’offerta Bar Bistrot con un ricco calendario di eventi e di un ampio dehor esterno. Complessivamente il locale ha 121 posti a sedere (58 nel ristorante e 63 nel Bar Bistrot). “Attimi by Heinz Beck” è già vincitore del “Foodservice Award 2017” come concept più innovativo dell’anno. Heinz Beck spiega che “Beck&Maltese Consulting, con ATTIMI, porta a Milano uno spazio casual dining per recuperare il piacere del pasto, senza compromessi; sia che si fermi al tavolo, o che si opti per il bistrot o per un aperitivo, il cliente avrà la possibilità di scegliere tra diversi menù moderni, costruiti su modelli alimentari coerenti con i ritmi della sua giornata e del suo tempo a disposizione. Attimi è un modo completamente nuovo di vivere l’eccellenza alimentare”. Secondo Cristian Biasoni, AD di Chef Express, “Attimi di Heinz Beck conferma ancora una volta la passione della nostra azienda di sviluppare progetti di altissima qualità e che possano essere replicabili. Aprendo a Fiumicino l’obiettivo era di far vivere emozioni indimenticabili, speciali, per chi viaggia. A CityLife Shopping District vogliamo suscitare l’emozione della cucina di altissimo livello alla portata di tutti, in un contesto urbano di lavoro e di svago, quale è l’ambiente offerto da uno dei centri commerciali più sofisticati che siano mai stati realizzati”.

Chef Express è la società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, attiva nei segmenti della ristorazione in concessione (stazioni ferroviarie, aeroporti e autostrade, ristorazione a bordo treno) e commerciale. Nel 2017 ha realizzato ricavi per 573 milioni di Euro. Nel settore della ristorazione in concessione in Italia Chef Express ha 200 punti vendita ed è leader nel mercato dei buffet di stazione, con la presenza in 46 scali ferroviari (di cui 11 Grandi Stazioni), è attiva nella ristorazione autostradale, con 50 aree di servizio, ed è presente in 11 aeroporti. La società opera sia con marchi propri come Chef Express, Mokà, Mr. Panino, Gourmé, Gusto Ristorante, JuiceBar e Bagel Factory, che con marchi in licenza, come McDonald’s, RossoSapore, Cioccolati Italiani. Nella ristorazione commerciale la società controlla la catena di ristoranti Roadhouse Restaurant, con 125 locali in Italia. Heinz Beck è riconosciuto come uno dei più noti esponenti della gastronomia mondiale. Dal 1994 è alla guida de “La Pergola” del Rome Cavalieri, ristorante che porterà dagli inizi alle 3 Stelle Michelin. La Beck & Maltese Consulting è una company che opera nel mercato internazionale della Ristorazione e dell’Hospitality, con particolare riferimento al segmento Luxury del settore. Fondata nel 2005, segue la clientela in ogni aspetto di consulenza manageriale e di gestione; dagli studi di ideazione e fattibilità-sostenibilità, alla progettazione dei format, sino al posizionamento strategico ed al controllo di gestione. Il management della società, oltre che dai soci fondatori Teresa Maltese, CEO, e Heinz Beck, Executive Chef, è composto da professionisti di altissimo livello in grado di assistere la clientela in ogni area dei servizi richiesti. Ad oggi, questi i Ristoranti nel mondo, gestiti dalla B&M Consulting, oltre “La Pergola”*** di Roma: “Café Les Paillotes”* di Pescara, “Gusto by Heinz Beck”* nell’ Algarve in Portogallo, “Social Heinz Beck”, presso il Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah, l’avventura di “Heinz Beck”* (premiato con le 3 forchette tricolori nella Guida 2017 Top Italian Restaurants del Gambero Rosso) a Tokyo, “Attimi by Heinz Beck” all’interno dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, già vincitore del premio per il “Concept più innovativo dell’anno 2017” assegnato durante il Food Service Awards Italy, il “St. George Restaurant by Heinz Beck” dentro l’Ashbee Hotel di Taormina e “Ruliano with Heinz Beck” in collaborazione con l’omonimo prosciuttificio, all’interno di “F.I.CO – Eataly World” a Bologna. Le ultime, recenti aperture; “Beck at Brown’s”, al Brown’s Hotel di Londra, ed “Attimi by Heinz Beck” a Milano Citylife, inaugurato nel 2018. CityLife Shopping District è il più grande distretto commerciale urbano d’Italia, caratterizzato da un’offerta premium, trasversale e accessibile, volta a creare un’esperienza di shopping & leisure irripetibile. Con una superficie commerciale utile di 32.000 m2 e un bacino di utenza di 700.000 persone, CityLife Shopping District ospita brand e retailer nazionali e internazionali, nonché marchi nuovi per il mercato italiano. Grazie alla sua unicità sia dal punto di vista commerciale che architettonico, il progetto ha saputo incontrare l’interesse degli operatori e dare valore aggiunto alla città di Milano nel suo insieme. Immerso nel secondo Parco pubblico della città, CityLife Shopping District è inserito in un quartiere interamente pedonale, con viabilità e parcheggi interrati.