Philips mette a disposizione dei cittadini milanesi 300 corsi gratuiti di primo soccorso

Uno dei più grandi corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) offerto da un’azienda privata in Italia in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano e WeMi, la piattaforma cittadina dei servizi domiciliari del Comune di Milano. Appuntamento il 9 novembre; le iscrizioni sono aperte su www.philips.it/healthcare/nobounds/world-heart-day-2018

Philips insieme a Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano e WeMi, il servizio del Comune di Milano realizzato insieme a più di 50 associazioni milanesi, offre a tutti i cittadini la possibilità di partecipare gratuitamente a un corso di primo soccorso ed entrare così in possesso della certificazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per operatori non

sanitari. Obiettivo dell’iniziativa, infatti, è di dare ai cittadini le informazioni e le tecniche di base per intervenire in caso di emergenza, effettuare le manovre di disostruzione delle vie aeree e utilizzare un defibrillatore semiautomatico.

Si tratta di un corso BLSD, tra i più numerosi mai realizzati in Italia da parte di un’azienda privata : 300, infatti, sono i posti messi a disposizione da Philips che si fa così portavoce insieme a Croce Rossa e a WeMi dell’importanza della prevenzione cardiovascolare. I corsi sono in programma venerdì 9 novembre dalle 14.00 alle 19.00 presso gli spazi WeMi distribuiti nei diversi Municipi della città: Stelline, Loreto, Valla, Voltri, Piazzetta, Ornato, Trivulzio e presso la sede di Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano in via Marcello Pucci 7.

Ciascun corso prevede 2 ore di lezione teorica e 3 ore di lezione pratica per tutti i partecipanti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione su www.philips.it/healthcare/nobounds/world-heart-day-2018 dove sarà possibile scegliere la sede più comoda e vicina, sulla base della capienza di ognuno degli spazi.

“Un cittadino informato e formato– dichiara l’ assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti Pierfrancesco Majorino – rappresenta una risorsa non solo per se stesso, ma anche per chi gli sta intorno che, in una situazione di difficoltà, può ricevere un aiuto prezioso. Se tale formazione riguarda poi la salute può essere fondamentale per salvare delle vite. Ecco perché quella offerta dalla collaborazione tra Philips, Croce Rossa e WeMi è un’importante opportunità che i milanesi sapranno cogliere e sfruttare con lo spirito pratico e intraprendente che li caratterizza”.

“ Nella nostra società le malattie cardiovascolari rappresentano il killer numero 1: l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che ogni anno sono responsabili di 17,7 milioni di morti premature e si prevede che entro il 2030 il dato raggiungerà i 23,6 milioni 1 .” Dichiara Stefano Folli, Presidente e CEO di Philips, Italia Israele e Grecia. In questo contesto, Philips non può esimersi da una responsabilità e un ruolo attivi verso la cittadinanza, perché la vita delle persone non si migliora soltanto con la tecnologia, ma creando consapevolezza e dando gli strumenti per poter intervenire in caso di necessità, educando, sensibilizzando, a partire dalla prevenzione e la promozione di stili di vita sani, fino alla capacità di intervenire in caso di emergenza. Perché salvare una vita è possibile.”

“Uno dei nostri principali obiettivi è di promuovere e diffondere l’educazione sanitaria, un impegno che Croce Rossa ha preso nei confronti dei cittadini milanesi coinvolgendo tutte le fasce della popolazione, dai bambini ai lavoratori e garantendo nel corso degli anni la presenza sul territorio di formatori qualificati”, afferma Luigi Maraghini Garrone, Presidente

della Croce Rossa di Milano. “La collaborazione con Philips e WeMi fa parte di questo percorso, sviluppato al fianco delle realtà territoriali, che mira a costruire una cultura della prevenzione e a garantire la diffusione delle tecniche di rianimazione con uso del defibrillatore e delle manovre salvavita. I cittadini formati su questa tematica e certificati per l’uso del DAE sono preziose risorse per tutta la comunità e possono contribuire, al fianco di operatori sanitarie volontari soccorritori, a salvare molte vite umane”.

L’impegno di Philips verso la prevenzione in ambito cardiovascolare nasce da una mission concreta, quella di migliorare la vita delle persone. Una missione che si traduce in promozione di stili di vita più sani, a partire dall’alimentazione: l’Organizzazione Mondiale della Sanità rivela che il 39% degli adulti di età pari o superiore ai 18 anni è classificato in sovrappeso e il 13% obeso, dati che rafforzano l’impegno dell’azienda per la creazione di prodotti e soluzioni per cucinare in modo più salutare, senza rinunciare al gusto(www.philips.it/cucina).

Lo scorso 29 settembre, inoltre, Philips, partner della World Heart Federation, ha lanciato una campagna, con l’invito a fare una promessa personale “Make a promise, keep the promise with Philips” per mantenere sano il proprio cuore e aiutare a prevenire le malattie cardiovascolari, semplici gesti quotidiani come scegliere le scale invece che l’ascensore, respirare aria più pulita, seguire un’alimentazione più bilanciata. Oltre alla prevenzione, l’impegno di Philips è focalizzato su tutto l’iter di cura, dalla diagnosi al trattamento fino alle cure domiciliari, supportando i professionisti sanitari attraverso soluzioni tecnologiche innovative in grado di migliorare l’esperienza clinica di staff e pazienti, all’insegna di qualità, efficienza e sostenibilità.

Philips