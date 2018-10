Open Meter, il contatore intelligente di seconda generazione di e-distribuzione

Lo scenario energetico degli ultimi anni ha fatto emergere l’importanza della disponibilità di informazioni aggiuntive e più dettagliate relative ai consumi di energia elettrica, che possano supportare le attività degli operatori del settore e dei loro clienti.

Muovendo da questa esigenza e attraverso la sua visione innovativa, E-Distribuzione S.p.A. – dopo essere stata la prima utility a installare, a partire dal 2001, 32 milioni di contatori “intelligenti” nelle case e aziende italiane – ha progettato Open Meter, il nuovo contatore elettronico di seconda generazione (“2G”), che sostituirà i contatori elettronici attualmente installati secondo un piano la cui fase massiva si completerà nel 2024.

Interamente progettato in Italia da E-Distribuzione S.p.A. e caratterizzato da un design innovativo, il nuovo contatore di energia elettrica “2G” è in grado di combinare la qualità del servizio con l’innovazione tecnologica, consentendo ai consumatori di avere notevoli vantaggi anche mediante l’abilitazione all’utilizzo di sistemi di domotica.

Una delle caratteristiche principali dei nuovi apparati di misura è la possibilità per il cliente di avere informazioni sui consumi di energia elettrica quasi in tempo reale e, di conseguenza, programmare il prelievo di energia in un’ottica di risparmio e convenienza. Attraverso un protocollo di comunicazione aperto e pubblico, che permetterà la trasmissione dei dati di misura dal contatore 2G ai dispositivi per la domotica, sarà possibile accedere, – anche tramite interfacce web e app mobile – ai dati relativi ai consumi registrati con intervalli di 15 minuti e controllare i parametri tecnici di potenza media e massima prelevata. Inoltre, sarà possibile visualizzare anche l’andamento dei consumi nei periodi precedenti.

Oltre a quelli appena indicati, l’evoluzione tecnologica dei nuovi contatori porterà anche ulteriori benefici ai clienti. Ad esempio, grazie all’invio di dati di misura più dettagliati e frequenti ai venditori, sarà possibile effettuare cambi di fornitore (“switching”) e di intestazione della fornitura (voltura) con maggior velocità, snellire i processi di fatturazione e ricevere offerte commerciali specifiche, studiate in base alle esigenze e alle abitudini di consumo di ciascun cliente.

Grazie al sistema di smart metering 2G e, in particolare, col passaggio all’acquisizione giornaliera dei dati di misura, potranno essere abilitati miglioramenti di processo in grado di ridurre considerevolmente le rettifiche di fatturazione e i conseguenti conguagli. Con riferimento allo switching invece, un nuovo contratto potrà essere attivato non solo il primo giorno del mese, ma anche in qualsiasi altro giorno del mese, riducendo sensibilmente le tempistiche delle pratiche. Lo stesso vale in caso di voltura della fornitura. Riguardo alle offerte commerciali innovative, il contatore 2G – consentendo la configurazione di un maggior numero di fasce orarie – permetterà ai venditori di disegnare proposte più aderenti alle esigenze e ai profili di consumo dei propri clienti, con la possibilità di sviluppare soluzioni flessibili e personalizzate, o anche di tipo “prepagato”.

Inoltre, il nuovo sistema di telegestione permetterà di migliorare la qualità complessiva del servizio elettrico, aumentando i dati a disposizione del distributore per la gestione della rete e dando un fondamentale impulso al processo di digitalizzazione della stessa. Il contatore infatti è anche un sensore evoluto della rete elettrica, e il sistema di telegestione 2G di e-distribuzione è in grado di fornire indicazioni utili a individuare celermente le porzioni di rete di bassa tensione disalimentate e ad intervenire più rapidamente per gestire l’eventuale ripristino delle forniture.

Il nuovo misuratore è conforme ai più recenti requisiti normativi relativi agli aspetti metrologici, di compatibilità elettromagnetica, climatica e di sicurezza. In particolare per quanto attiene alle caratteristiche costruttive dedicate alla sicurezza, il contatore 2G è munito di un interruttore con elevato potere di interruzione e di chiusura in condizioni di cortocircuito.

Con le Smart Grid, di cui il contatore rappresenta il cuore pulsante, E-Distribuzione S.p.A., quale impresa di distribuzione, sarà in grado di integrare le azioni di tutti gli attori connessi alla propria rete elettrica, siano produttori o consumatori, per distribuire energia in modo sicuro, efficiente, sostenibile ed economicamente vantaggioso. Il contatore 2G sarà quindi il fulcro per lo sviluppo delle Smart City. La città sostenibile non è un’idea del futuro, ma un progetto che ha già iniziato a prendere forma e che con questo nuovo strumento sta arrivando nelle nostre case per aiutarci a consumare meglio l’energia, riducendo la nostra “impronta” ambientale.