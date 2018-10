Primo passo fra l’italiana Infocert e la spagnola Camerfirma

Grazie a Italia e Spagna nasce il primo polo europeo per la certificazione digitale, indispensabile a garantire la sicurezza delle transazioni commerciali che avvengono in rete. A metterne le basi sono state l’italiana InfoCert (Gruppo Tecnoinvestimenti), la più grande Certification Authority in Europa, e Camerfirma, una delle principali autorità di certificazione spagnole. Se ne è parlato oggi a Madrid, durante il convegno ‘Costruendo il futuro digitale’.

La necessità di certificare ‘chi è chi’ online, è emerso dal convegno, è la principale sfida che le aziende impegnate nel processo di trasformazione digitale stanno affrontando oggigiorno. Quando si arriva al momento di stipulare accordi col cliente contratti e transazioni bisogna garantire la certezza delle identità delle parti che interagiscono online e il valore legale degli documenti sottoscritti, occorre conciliare sicurezza e aderenza alle normative con l’immediatezza e la praticità del mondo digitale. L’ambizione dichiarata di InfoCert è quella di diventare il campione europeo del digital trust e la sua crescita sta avvenendo anche attraverso una strategia di acquisizioni che ha portato nel 2018 all’acquisizione della certification authority spagnola Camerfirma e del 50% di Luxtrust, certification Autority del Lussemburgo.

“Grazie all’ingresso in InfoCert Gruppo Tecnoinvestimenti, le sinergie in infrastrutture, innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni si traducono in benefici tangibili per i nostri clienti attuali e potenziali – spiega Alfonso Carcasona, Managing Director di Camerfirma – A iniziare dalla sempre più ampia e garantita sicurezza delle transazioni e comunicazioni, fondamentale nell’era digitale per chi opera a livello locale e internazionale.

L’evento di Madrid è un’occasione per analizzare con i partecipanti proprio le sfide e le opportunità che sorgono nel quadro del Mercato Unico Digitale”. L’acquisizione di Camerfirma è stata la prima pietra miliare del menzionato percorso di sviluppo internazionale di InfoCert cui ha fatto seguito, recentemente, l’annuncio della sua joint venture paritetica con LuxTrust, il principale fornitore di Trust Services in Lussemburgo nonché rampa di lancio per l’espansione nei mercati di Francia, Belgio e Olanda.

“Questo evento consente a Camerfirma e InfoCert di presentarsi a una platea autorevole nel loro comune ruolo di fornitore europeo di servizi fiduciari ma con solide radici istituzionali nel mercato nazionale spagnolo – dichiara Danilo Cattaneo, Amministratore Delegato di InfoCert Gruppo Tecnoinvestimenti – L’integrazione delle nostre rispettive offerte ci permette una copertura di mercato più efficace, con servizi più ricchi e capaci di aiutare concretamente le organizzazioni pubbliche e private a rispondere al meglio alle sfide che le attendono”.

ANSA