Dopo WhatsApp, anche su Messenger si potranno cancellare i messaggi

In modo simile a quanto già accade su WhatsApp, i messaggiatori pentiti potranno cancellare i testi, le foto e i video inviati anche su Messenger, la chat di Facebook. La novità è stata scovata nel codice dell’applicazione e potrebbe non tardare molto ad arrivare a disposizione degli utenti, riferisce il sito TechCrunch. Chi ha inviato un messaggio per errore, o ha avuto un ripensamento dopo l’invio, avrà a disposizione un arco di tempo non ancora precisato in cui fare marcia indietro, eliminando quanto scritto. La cancellazione avrà effetto non solo nella propria finestra di chat (cosa già possibile), ma anche in quella del destinatario. La novità era stata preannunciata da Facebook nella primavera scorsa, sulla scia di un caso scoppiato ad aprile: alcune testate giornalistiche avevano rivelato che Mark Zuckerberg, e altri top manager di Facebook, erano in grado di cancellare i messaggi inviati su Messenger, una possibilità non concessa agli utenti. A stretto giro il social aveva quindi assicurato che in futuro la funzione sarebbe stata offerta a tutti.

