Trump: “Putin forse coinvolto in omicidi”

Trump non esclude che il presidente russo Vladimir Putin sia stato coinvolto in omicidi. In un’intervista a ‘Cbs News’, rispondendo ad una domanda sulla possibile esistenza di un legame tra il leader della Federazione russa e casi ad esempio di avvelenamento, l’inquilino della Casa Bianca ha risposto: “Probabilmente sì. Probabilmente. Ma non nel nostro Paese”.

Quanto alle ingerenze russe nella campagna presidenziale del 2016, Trump ha dichiarato: “Hanno interferito. Ma credo che anche la Cina abbia interferito” e “anche la Cina si sia resa responsabile di ingerenze”, ha continuato, di fronte alle insistenze dell’interlocutore sul ruolo russo. “E credo, francamente, che la Cina sia un problema più grande”

CLIMA – Inoltre, sul cambiamento climatico, per Trump è una realtà ma non è detto che a causarlo siano le attività umane. Il presidente americano ha spiegato in questi termini il fenomeno del riscaldamento globale : “Credo che qualcosa stia accadendo. Qualcosa sta cambiando e tornerà indietro nuovamente. Non credo sia una bufala. Credo che vi sia probabilmente una differenza”.

“Ma non so se sia prodotto dall’uomo” ha aggiunto, mettendo in dubbio i risultati delle analisi degli scienziati. “Vi dirò questo: non voglio dare milioni di miliardi di dollari. Non voglio perdere milioni e milioni di posti di lavoro. Non voglio essere messo in una situazione di svantaggio”. Quanto agli scienziati, molti di loro “hanno una ricca agenda politica”.

Adnkronos