Apple compra startup musicale Asaii

Algoritmi utili a migliorare il sistema di suggerimenti a utenti

Apple avrebbe rilevato la startup Asaii, specializzata in prodotti analitici per etichette discografiche e manager musicali. Lo riferisce Axios, secondo cui l’acquisizione ha un valor inferiore a 100 milioni di dollari. Con l’operazione Apple, che il mese scorso ha finalizzato l’acquisto della nota app Shazam per il riconoscimento delle canzoni, potrebbe migliorare il sistema che dà suggerimenti musicali agli utenti, nell’ottica di competizione con Spotify. La startup di San Francisco, infatti, usa algoritmi di apprendimento automatico con cui si dice “in grado di trovare il prossimo Justin Bieber prima di chiunque altro”.

Ansa