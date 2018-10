Lavorare in piedi alla scrivania aumenta la produttività

Una recente ricerca ha dimostrato che lavorare in piedi, avvalendosi di speciali scrivanie, può aumentare sensibilmente la produttività: ecco per quali ragioni

Lavorare in piedi non è una delle modalità più gradite dai dipendenti degli uffici, eppure vi sono benefici in termini di produttività.

La scoperta arriva dall’Università di Leicester ed è stata pubblicata sul British Medical Journal. Lo studio ha evidenziato come il 43% dei lavoratori che ha optato per un posto in piedi, nel giro di un anno abbia migliorato le proprie prestazioni. Inoltre, il 52% di coloro che utilizzavano una scrivania alta, a 12 mesi di distanza si sentivano più coinvolti nel loro lavoro. Per questa ricerca sono stati coinvolti 146 lavoratori dell’NHS – National Health Service, il sistema sanitario inglese – che in precedenza avevano trascorso la maggior parte della giornata seduti: 69 di loro hanno continuato con la normale attività, mentre 77 sono stati inseriti in un gruppo di intervento e hanno cambiato la loro postazione.

Questo gruppo, inoltre, ha partecipato a un seminario di formazione per conoscere le conseguenze causate da uno stile di vita sedentario, definendo quindi degli obiettivi da raggiungere. Il tempo di lavoro trascorso seduto è stato misurato a distanza di tempo, partendo dall’inizio e poi passando a scadenze di 3, 6 e 12 mesi. Alla fine dell’anno, il tempo trascorso seduti su una sedia si è ridotto di oltre un’ora al giorno. Precedenti ricerche hanno affermato che i lavorare in piedi aiuta a perdere fino a mezzo chilo l’anno, nonché come questa scelta sia di contrasto l’invecchiamento precoce.

Nel frattempo, grandi aziende come Apple prevedono la possibilità che il dipendente lavori in piedi, se lo desidera, considerando come siano sempre più noti i rischi della vita sedentaria. Infine, anche un altro studio internazionale, svolto all’inizio di quest’anno, ha portato a dei risultati analoghi: infatti, è stato scoperto che i lavoratori che son rimasti in piedi per sei ore al giorno hanno bruciato 54 calorie extra nell’arco delle 24 ore, con una conseguente perdita di grasso in eccesso.

Il Giornale