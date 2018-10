Lamborghini Espada, mezzo secolo fa debuttava la prima quattro posti del Toro

Fortemente voluta da Ferruccio Lamborghini, aveva una linea avveniristica ed era molto confortevole

La Lamborghini Espada fu presentata al Salone di Ginevra del 1968 e fu fortemente voluta dallo stesso Ferruccio Lamborghini che aveva richiesto al fedele Marcello Gandini di Bertone una vera e propria quattro posti, al fine di ampliare la sua gamma di vetture sportive. Durante la sua produzione durata dieci anni, la Espada subì diverse modifiche a livello di motore e interni, ma la sua carrozzeria dalle forme assai originali rimase sempre intatta. In effetti non era necessario intervenire sul design poiché l’Espada attirò l’attenzione fin dall’inizio e non solo quelle dei comuni appassionati, già prima di arrivare sul mercato. Infatti, già nel 1967, in occasione del Gran Premio di Monaco, il principe Ranieri III di Monaco sfilò per il giro d’onore prima della partenza insieme alla moglie, la principessa Grace Kelly. I due sedevano a bordo di un’auto dalle proporzioni particolari, bassa e lanciata con il profilo a cuneo e grandi superfici vetrate. Era la Lamborghini Marzal, il prototipo che era stato presentato poche settimane prima al Salone di Ginevra, da cui poi derivò la Espada senza troppe stilistiche, mentre il motore passò dal posteriore all’anteriore per liberare spazio all’interno. Grazie al suo ampio abitacolo con quattro sedili singoli, al comodo bagagliaio e al motore V12 da 4 litri, era l’incarnazione del gran turismo Italiano, un auto di lusso per i grandi tour. Anche le finiture erano di grande pregio, con i sedili e i pannelli rivestiti in pelle. C’era anche un optional molto raro per l’epoca, ovvero una piccola televisione Brionvega e un frigobar a disposizione dei passeggeri che sedevano al posteriore. Ma il pezzo forte della Espada era certamente il propulsore che aveva 325 CV nella versione originale, poi saliti fino a 350 con i vari aggiornamenti. Così la Espada era in grado di raggiungere senza sforzo una velocità massima di 250 km/h nelle prime versioni e di 264 km/h nelle successive. Il valore scendeva se si sceglieva il cambio automatico a 3 marce di provenienza Chrysler, che tuttavia non era molto popolare tra i clienti dell’epoca. Ad ogni modo con 1227 vetture prodotte tra il 1968 e il 1978, la coupé a 4 posti raggiunse il primato della Lamborghini più venduta fino a quel momento, avendo più successo di ogni modello prodotto in precedenza e rappresentando per undici anni la maggior fonte di ricavi per l’azienda. Il suo record di vendite fu poi migliorato dalla Countach, prodotta in un totale di 2049 esemplari tra il 1974 e il 1990.

