Ecco Razer Phone 2, per i videogiocatori

Smartphone top di gamma, spinge sul comparto audiovisivo

E’ uno smartphone top di gamma particolare, pensato per soddisfare le esigenze dei videogiocatori più accaniti, il Razer Phone 2. Appena svelato, ha un aspetto simile al modello precedente, da cui si differenzia per la scocca in alluminio ma anche per essere a prova d’acqua (IP67).

Il dispositivo si presenta con uno schermo da 5,7 pollici e 120 Hz che promette il 50% di luminosità in più rispetto alla prima generazione, e all’interno monta il processore Qualcomm di fascia alta, lo Snapdragon 845, insieme alla Gpu Adreno 630.

Ha 8 GB di Ram e 64 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel (grandangolare e teleobiettivo) più una frontale da 8 megapixel che supporta lo streaming video in risoluzione Full HD. Tra le altre caratteristiche, il doppio speaker frontale e la batteria da 4.000 mAh che promette il 50% di ricarica in mezz’ora.

Unico telefono ufficialmente certificato da Netflix per i contenuti video in HDR e audio in Dolby Surround 5.1, il Phone 2 di Razer è disponibile a partire da 849 euro in pre-ordine sul sito del costruttore.

Ansa