Stile per ogni stagione: nasce la nuova Fiat 500 Collezione

Con l’arrivo dell’autunno il marchio Fiat lancia la nuova 500 Collezione, una nuova serie speciale dedicata alla stagione con esclusivi abbinamenti di colori e materiali. Per il lancio commerciale Fiat ha sviluppato un nuovo spot tv con un partner protagonista da oltre mezzo secolo della scena fashion internazionale: L’Uomo Vogue. Disponibile sia cabrio sia berlina con tetto in vetro di serie, la nuova 500 Collezione ha uno stile esclusivo, grazie alle raffinate nuove livree come il Bicolore Brunello, gli interni preziosi in tessuto gessato, i cerchi con finitura “rame” e il logo cromato “Collezione” che spicca sul portellone posteriore.Oggi Fiat 500 è sempre più un’icona globale: otto 500 su dieci vengono vendute fuori dall’Italia. La 500 all’undicesimo anno di vita, ha battuto ancora una volta il suo record, con circa 142.000 esemplari venduti in Europa, ha segnato i migliori otto mesi di sempre.È leader nel segmento A in Europa, e figura nella top 3 del segmento in ben 16 Paesi.Dal 1957, oltre sei milioni di unità vendute, più di due milioni negli ultimi dieci anni.Sarà possibile ordinarla in tutti gli showroom Fiat dal 13 ottobre.Gamma 500 a partire da 9.950 grazie al finanziamento Menomille e per le vetture in pronta consegna tutti gli optional in omaggio.

Asseconda le stagioni della moda, ma non passa mai di moda. Risiede anche in questo dettaglio l’unicità della Fiat 500 che oggi sfila in nuove vesti mantenendo autenticità e rilevanza. Dopo la serie speciale per la stagione primaverile presentata allo scorso Salone di Ginevra debutta, infatti, in anteprima assoluta, la nuova serie speciale Fiat 500 Collezione dedicata all’autunno. La nuova serie speciale della Fiat 500, simbolo senza tempo dell’eleganza e della creatività italiane, continua a celebrarne lo stile e il design, la sua proverbiale iconicità e l’inimitabile personalità capace di regalare calore accogliente anche nei mesi più freddi. Una sensazione che nasce dagli abbinamenti di colori e materiali e da dettagli che sapranno conquistare chiunque desideri distinguersi con classe, gli amanti dell’estetica ricercata e dello stile senza compromessi. Una clientela moderna e connessa, che vive appieno i divertimenti, la cultura e la socialità urbana, e che potrà ordinare la nuova vettura in tutte le concessionarie Fiat dal 13 ottobre. Inoltre, con lo spot “Nuova 500 Collezione, styled by L’Uomo Vogue” realizzato per il lancio della vettura e sviluppato in partnership con la testata di moda maschile internazionale, Fiat 500 e L’Uomo Vogue oggi scrivono insieme un nuovo capitolo nel mondo della moda e del design, dopo aver scritto la storia nei propri rispettivi mondi. Non è la prima volta che 500 è protagonista nel mondo della moda. La sua linea unica ha infatti ispirato la fantasia di artisti e stilisti, che l’hanno interpretata in termini di eleganza, esclusività e sportività, dando vita a memorabili serie speciali e dimostrando che, su una vettura così amata, entusiasmante e sorprendente possono convergere mondi creativi molto diversi tra loro. Tra le tante serie speciali, si possono ricordare la 500 by Diesel, che fu la prima di una lunga serie ed esordì esattamente dieci anni fa, la 500C by Gucci del 2011, la 500 Riva del 2016 e le 500-60esimo e Anniversario, dedicate al sessantesimo compleanno dell’icona di casa Fiat. Anche attraverso queste declinazioni la Fiat 500 ha rivoluzionato le regole tradizionali del mercato, dimostrando come una piccola vettura possa esprimersi in molteplici linguaggi tutti diversi ma accomunati dal successo. Oggi, la nuova 500 Collezione succede al modello presentato in primavera: come accade per le collezioni delle più prestigiose maison, anche la 500 sfila due volte seguendo le stagioni della moda.

La nuova “palette”: tonalità scure e seduttive

Disponibile sia come berlina con tetto in vetro di serie, sia nella più esclusiva versione cabrio con soft top grigio, la nuova 500 Collezione sfoggia livree uniche e inedite, come il bicolore “Brunello”, abbinamento a contrasto tra Bordeaux Opera e Grigio Carrara che evocano la vanità della moda e i colori dell’autunno. Disponibili anche in tinta unita Bordeaux Opera, Grigio Carrara, Nero Vesuvio e l’inedito Grigio Cortina, all’esordio su questa serie speciale. Le linee esterne sono impreziosite dalla modanatura cromata sul cofano anteriore e dalla linea di bellezza color rame, che richiama la finitura dei cerchi in lega da 16″, di serie. A siglare infine l’eleganza della vettura il logo “Collezione” cromato in corsivo, un dettaglio di stile che spicca sul portellone posteriore, a richiamare la continuità con la versione primaverile.

Stile, tecnologia e motori

Anche all’interno non mancano i richiami al mondo della moda, come i sedili in gessato nero e bordeaux con lunetta superiore in vinile nero e logo 500 ricamato bordeaux. Sulla plancia, in tinta carrozzeria, spicca la linea color rame, che riprende la linea di bellezza sulla carrozzeria. I tappetini neri si contraddistinguono grazie alla firma “Collezione” ricamata in tinta bordeaux. Stile ed eleganza da portare sempre con sé, con la cover chiave specifica by Mopar® in tinta rame con il logo “Collezione”.

Il piacere estetico si fonde con la tecnologia nella nuova serie speciale di 500 che, per rispondere alle esigenze di un cliente attento a comfort, praticità e sicurezza, offre di serie sensori di parcheggio, sensore pioggia e sensore crepuscolare. Una dotazione pensata per rendere più facile e confortevole la guida quotidiana.Ricca anche la dotazione di contenuti a richiesta, sulla nuova Fiat 500 Collezione sono infatti disponibili la radio Uconnect 7″ HD LIVE, con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità con Android AutoTM, il navigatore integrato con mappe Tom Tom, il display 7″ TFT più ampio della categoria, e, per gli amanti della musica in auto, il sistema Beats Audio Hi-Fi.È infine possibile scegliere tra due propulsori a benzina E6D: il collaudato 1.2 69 CV, disponibile anche con doppia alimentazione benzina e GPL, cambio robotizzato Dualogic e paddle shift; e il motore TwinAir da 0.9 cm3 da 85 CV.Android Auto, Google Play e Google Maps sono marchi registrati di Google LLC.

Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc.

Fiat 500 Collezione styled by L’Uomo Vogue

La comunicazione della nuova Fiat 500 Collezione nasce dalla collaborazione tra il marchio Fiat e L’Uomo Vogue. Entrambi infatti condividono da sempre gli stessi valori come lo stile, l’eleganza e la cura per i dettagli. Il magazine di Condé Nast rappresenta da oltre 50 anni la voce più autorevole in fatto di eleganza maschile. Come l’icona di casa Fiat, L’Uomo Vogue infatti in tutti questi anni ha tracciato un percorso in cui ha definito nuovi trend in fatto di moda, arte e design, esportando il made in Italy in tutto il mondo e diventandone così un’icona riconosciuta a livello internazionale. L’Uomo Vogue è una delle poche testate maschili che possono dire di aver accompagnato, testimoniato, in certi casi influenzato consumi e stili di vita per tutti questi anni: in Italia e nel mondo, dall’Italia al mondo.Ed è proprio con la copertina de “L’Uomo Vogue” che viene lanciato il nuovo spot della Fiat 500 Collezione styled by L’Uomo Vogue. Il magazine viene mostrato attraverso un’inquadratura che consente di scorgere il volto del modello sulla cover. I suoi occhi e il suo volto iniziano a muoversi come se stesse seguendo qualcosa: la nuova Fiat 500 Collezione è entrata nella stanza e il suo passaggio sfoglia le pagine della rivista che si fermano proprio alla sezione dedicata allo stile: abiti, oggetti di design, orologi e tanti altri accessori cult che prendono vita, attratti dallo stile irresistibile della 500, ed entrano all’interno dell’auto. Del resto l’icona di casa Fiat è da sempre un vera e proprio fashion magnet, catalizzatore di stili e tendenze.E quando la rivista si chiude è proprio la Fiat 500 Collezione a diventare la vera protagonista del magazine e a campeggiare sulla copertina come una top model.

“Le mode passano lo stile resta”

Con la nuova Fiat 500 Collezione prosegue la felice tradizione del modello di presentarsi al pubblico in abiti sempre diversi ed esclusivi, rimanendo fedele a se stessa questo è uno dei segreti della sua eterna giovinezza e del suo successo ultradecennale. Oggi Fiat 500 è sempre più un’icona globale, otto unità su dieci vengono vendute fuori dall’Italia, ed è leader nel segmento A confermando, all’undicesimo anno di vita, il primato in Europa e piazzandosi nella top 3 del segmento in ben 11 Paesi nei primi otto mesi dell’anno. Inoltre, la 500 ha battuto ancora una volta il suo record con circa 142.000 esemplari venduti in Europa*, segnando così i migliori otto mesi di sempre.

Le soluzioni finanziarie di FCA Bank per la nuova Fiat 500 Collezione

FCA Bank, la banca captive di Fiat Chrysler Automobiles e Crédit Agricole Consumer Finance, supporta le vendite del brand Fiat offrendo sempre nuove soluzioni finanziarie per permettere a tutti i propri clienti la migliore esperienza possibile.Gli acquirenti di Fiat 500, la vettura che dal 1957 non passa mai di moda, avranno la possibilità di rimanere sempre aggiornati sulle novità di stile e design grazie alle soluzione offerte da FCA Bank. Con speciali pacchetti personalizzati quali PCP (Personal Contract Purchase) e Leasing, gli amanti di questa iconica vettura avranno la libertà di scegliere ad ogni scadenza del contratto lo stile della loro 500 più adatto alla stagione. Entrambe le strutture finanziarie sono caratterizzate da piccole rate mensili e dalla possibilità di scegliere alla scadenza del contratto se tenere il veicolo, restituirlo o sostituirlo con uno nuovo. Tutte le soluzioni FCA Bank sono adatte, oltre che a clienti privati, anche ad aziende e liberi professionisti. In aggiunta sono anche disponibili proposte competitive di noleggio a lungo termine, tramite Leasys, per un’esperienza di guida in tutta serenità.FCA Bank inoltre mette a disposizione una vasta gamma di prodotti assicurativi, tutti abbinabili al contratto di finanziamento: servizi a protezione della persona, come il Prestito Protetto, che assicura il pagamento di una parte del Finanziamento in caso di avvenimenti improvvisi e imprevedibili come la perdita di impiego, e servizi a protezione dell’auto. Le soluzioni finanziarie ed assicurative descritte sono disponibili nella maggior parte dei paesi europei in cui le società del Gruppo FCA Bank operano: tutte le strutture sono estremamente flessibili, per rispondere a pieno alle necessità locali.