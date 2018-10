Diego Fusaro, niente sesso prima delle nozze. Ma i sovranisti insegnano ben altro

(di Tiziano Rapanà) Diego Fusaro è un vero sovranista? Ora qualcuno di voi penserà che io non sia aggiornato sul pensiero del prode filosofo nemico del turbocapitalismo, del turbomondialismo e turboaffini. Le Figarò lo ha addirittura definito l’uomo che sussurra a Salvini e Di Maio e dunque la mia domanda può apparire figlia di un’ignoranza imbarazzante financo inaccettabile. Tuttavia la dichiarazione rilasciata dalla futura moglie del filosofo mi ha donato un dubbio duro a morire. La signora Aurora Pepa – è una brava e bella giornalista – ha raccontato, alla Zanzara di Cruciani e Parenzo, dettagli privati sulla relazione con Fusaro: “Non abbiamo mai fatto l’amore, sono vergine di fatto e di segno zodiacale”. I due stanno insieme, se non ricordo male, da due anni e non hanno mai consumato. Lei arriverà illibata al matrimonio. Per carità, nulla di male se si trattasse di una coppia normale. Ma ad una coppia, formata da uno dei maggiori esponenti del sovranismo nazionale, la castità non è consigliata. Il sovranismo non contempla l’astinenza. Almeno non nei fatti. Luigi Di Maio non è certo casto: il gossip ci ha informato dei suoi amori e delle tante donne che farebbero follie per lui. Salvini, poi, casto non lo è nemmeno lui: ha avuto due figli da due donne diverse e adesso è il fidanzato innamorato della conduttrice Elisa Isoardi (e non mi pare certo che i due vivano il loro amore nell’astinenza). Ed anche il premier Conte mi pare viva serenamente la sua vita intima, com’è normale che sia. I sovranisti copulano, non si negano alla pratica, e fanno bene. Fusaro, invece, si ritrae inseguento la retorica della trepidante attesa della prima notte di nozze, che fa fede alla frase fatta del “dopo, sarà tutto più bello”. Fusaro segue un antico conformismo cattolico, che talvolta è pure auspicabile (la continenza dopotutto è una virtù), ma non guarda certo al modus vivendi del sovranista che è ben altra cosa. Pensate a Putin, massimo rappresentante del sovranismo internazionale: vi sembra un tipo che pratichi la castità? Fusaro è certamente un teorico del sovranismo italiano, però – almeno per ora – ha scelto di fermarsi alla teoria.

tizianodecoder2@gmail.com