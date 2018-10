Digital Magics cede quasi la metà delle azioni di Talent Garden

Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: DM), organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha sottoscritto oggi un accordo per la vendita di n. 20.330 azioni ordinarie di Talent Garden S.p.A., corrispondenti a circa il 9% del capitale sociale della partecipata. In seguito alla cessione, Digital Magics detiene n. 21.794 azioni di Talent Garden, corrispondenti a circa il 10% del capitale.

L’acquisto è stato perfezionato in data odierna da Heroes S.r.l., azionista di controllo di Talent Garden, controllato dal management della stessa Talent Garden tra cui il co-fondatore e CEO Davide Dattoli.

Il prezzo della cessione è pari a Euro 3.600.000. Digital Magics, azionista di Talent Garden a partire dalla fine del 2014, con questa cessione realizza una plusvalenza di Euro 3.204.250 (pari a oltre 9 volte il costo della quota di capitale ceduto), con un IRR sull’operazione dell’80%.

Talent Garden S.p.A., fondata a Brescia nel 2011, è tra le principali piattaforme europee per i talenti digitali; nei suoi campus lavorano, si formano e creano networking più di 3.500 talenti in tutta Europa. Presente in 8 paesi europei con 23 campus, Talent Garden è oggi il più diffuso network di co-working per il digitale del continente. Talent Garden Innovation School eroga corsi, master e workshop per formare giovani professionisti digitali ed executive e promuove anche programmi di alfabetizzazione digitale per i bambini. Nel 2017 Talent Garden ha realizzato ricavi consolidati per 8,9 milioni di Euro (oltre il doppio dell’esercizio precedente) con margine operativo positivo.

Gabriele Ronchini, fondatore e amministratore delegato di Digital Magics, ha commentato: “L’operazione, che consente al management di Talent Garden di rafforzare la propria quota, rappresenta un passaggio di valore strategico per il modello di business di Digital Magics. Peraltro, con una partecipazione di circa il 10%, Digital Magics rimane tra i principali azionisti di Talent Garden e conferma il ruolo fondamentale che la partecipata, insieme a Tamburi Investment Partners S.p.A. (a propria volta socia di Digital Magics e di Talent Garden), ha nella catena del valore ideata da Digital Magics a favore dello sviluppo dell’ecosistema delle startup e dell’innovazione in Italia”.