Walgreens Boots Alliance, di Stefano Pessina e Ornella Barra, vive un bel momento: c’è stata una crescita a doppia cifra dell’EPS

Walgreens Boots Alliance (Nasdaq: WBA) ha annunciato oggi i risultati relativi all’anno fiscale 2018, conclusosi il 31 agosto scorso: crescita a doppia cifra dell’utile per azione.

Per l’anno fiscale 2018, rispetto all’anno fiscale precedente:

Le vendite sono cresciute dell’11,3% a $131,5 miliardi

Il risultato operativo è aumentato del 15,4% a $6,4 miliardi; il risultato operativo adjusted è aumentato del 3,5% a $7,8 miliardi

L’utile per azione è aumentato del 33,6% a $5,05; l’utile per azione adjusted è aumentato del 18% a $6,02

Il net cash da attività operative è stato pari a $8,3 miliardi; il free cash flow è stato di $6,9 miliardi.

Per quanto riguarda il quarto trimestre, rispetto all’anno fiscale precedente:

Le vendite sono cresciute del 10,9% a $33,4 miliardi

Il risultato operativo è cresciuto dell’35,6% a $1,5 miliardi; il risultato operativo adjusted è aumentato dello 0,1% a $1,9 miliardi

L’utile per azione è più che raddoppiato, pari a $1,55; l’utile per azione adjusted è cresciuto del 13% a $1,48

Guidance anno fiscale 2019

La società stima per l’anno fiscale 2019 una crescita dell’utile netto per azione adjusted compresa tra il 7% e il 12%, a tassi di cambio costanti

Agli attuali tassi di cambio, ciò significa per l’anno fiscale 2019 un utile per azione adjusted stimato tra $6,40 e $6,70.

Stefano Pessina, Executive Vice Chairman e CEO di Walgreens Boots Alliance, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver conseguito una crescita a doppia cifra dell’utile per azione e di aver distribuito ai nostri azionisti, nell’anno fiscale 2018, $6,8 miliardi in dividendi e attraverso il riacquisto di azioni. L’integrazione degli store Rite Aid acquisiti procede secondo i piani; abbiamo inoltre aumentato la nostra quota di mercato nella farmacia negli Stati Uniti rispetto allo scorso anno. La nostra strategia di partnership – che comprende i recenti annunci con LabCorp, Kroger e Alibaba – registra progressi sia negli Stati Uniti che a livello internazionale e crea nuove opportunità per la nostra crescita futura”.

Si segnala che nella giornata di ieri, mercoledí 10 ottobre, Walgreens e LabCorp hanno annunciato di voler espandere significativamente la loro collaborazione con l’apertura di almeno 600 centri servizi LabCorp per i pazienti presso gli store Walgreens negli Stati Uniti nel corso dei prossimi 4 anni, considerando anche i 17 centri già aperti finora in seguito l’avvio dell’iniziativa a giugno 2017.