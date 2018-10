Disegni in 3D da inserire in foto e video

Dopo le Animoji di Apple e le Emojy a realtà aumentata di Samsung, arrivano le Playmoji di Google, cioè disegni animati in 3D. sono stati lanciati in contemporanea alla presentazione dei nuovi smartphone Pixel 3, tra i pacchetti disponibili ce n’è uno in esclusiva per i 10 anni della Marvel Cinematic, con Iron Man e gli altri personaggi. La differenza con le altre varianti di emoji, è che queste di Google non trasformano il volto dell’utente o lo rendono un personaggio a realtà aumentata, ma aggiungono a foto e video disegni in 3D in sottofondo. Le Playmoji si possono usare anche in modalità selfie, con i disegni che interagiscono con l’utente in primo piano.

Ansa