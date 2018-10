Renault Italia e Facebook per la prima volta mettono in vendita un’auto attraverso un chatbot su Messenger. Firma Publicis Italia.

CAPTUR Tokyo Edition, realizzata con Garage Italia, sarà la prima auto della Casa automobilistica francese ad essere messa in vendita attraverso un chatbot sul servizio di messaggistica istantanea di Facebook.

Renault Italia lancia sul mercato 100 esemplari esclusivi di CAPTUR Tokyo Edition, un’edizione limitata del SUV, ispirata alla capitale giapponese e realizzata in collaborazione con Garage Italia. A contraddistinguere la serie speciale sarà anche l’innovativa modalità di comunicazione e di vendita ideata da Publicis Italia. CAPTUR Tokyo Edition, infatti, sarà lanciata con “Tokyo Stories”: un’Instagram stories in stile manga attraverso cui sarà possibile dialogare, via Facebook Messenger, con il chatbot di un personaggio e pre-ordinare direttamente l’auto.

Un’esperienza del tutto inedita per gli utenti, al confine tra fiction e realtà. In “Tokyo Stories” le vicende di due ragazzi si incrociano con quelle di un personaggio misterioso e di un’auto fuori dagli schemi, in una Tokyo magica e notturna. Realizzato dalla matita di Matteo De Longis, il manga sarà diffuso online attraverso le Instagram Stories di Renault Italia.

L’auto che sarà presentata il 10 ottobre a Milano presso la sede di Garage Italia, sarà caratterizzata dall’esclusivo pattern Kumo di chiara ispirazione giapponese, che​ Press Release impreziosisce il tetto, le cover degli specchietti e gli interni, con un motivo tradizionale e moderno al tempo stesso. I cerchi in lega diamantati da 17” esaltano le linee grintose della carrozzeria, il rosso della tinta B-Style sottolinea i dettagli all’interno e all’esterno dell’auto. La Parking Camera, l’Easy Access System, il Blind Spot Warning e l’R-Link Evolution, accompagnano il conducente in ogni avventura.