Ora la giacca si mette in lavatrice

Gant lancia speciale linea di capospalla in stile sostenibile

Il marchio americano di abbigliamento casual Gant rinnova il suo tipico stile preppy introducendo una linea di capi sartoriali lavabili in lavatrice, che permette di risparmiare tempo nella vita quotidiana, ma soprattutto incoraggia un modo di vivere sostenibile. La linea sartoriale premium comprende blazer casual e abiti formali sia per lui che per lei. L’idea è partita dall’osservazione che il tempo limitato e le giornate sempre più piene possono rendere difficile il mantenimento di un completo dall’aspetto sempre fresco. A differenza dei completi e dei blazer tradizionali che richiedono una pulizia professionale, i capospalla della nuova linea possono essere lavati a casa. Rielaborando, sviluppando e immaginando la costruzione dei materiali utilizzati, Gant ha creato la linea che si pulisce facilmente. Il nuovo approccio alla costruzione e alla selezione dei componenti sono gli elementi chiave che consentono lo sviluppo della sartoria lavabile in lavatrice.

Ansa