Ecco gli occhiali che spengono schermi, da pc a tv

Bloccano luce a lunghezza d’onda Led e Lcd

Per soli 50 dollari è possibile avere un paio di occhiali che ‘spegne’ tutti gli schermi, da quello dello computer alla tv, facendoli apparire come grigi.

L’invenzione di Scott Blew, un ingegnere americano, ha fatto il pieno di finanziamenti sul sito di crowdfounding Kickstarter, e le prime spedizioni sono previste per la prossima primavera. Le lenti degli occhiali, spiega la pagina dedicata al prodotto su Kickstarter, sono in grado di bloccare la luce alle lunghezze d’onda degli schermi Led e Lcd, e funzionano con la maggior parte dei televisori e dei laptop, mentre non hanno effetto sugli smartphone. In appena 3 giorni l’iniziativa ha superato i 25mila dollari fissati come finanziamento minimo, e ora veleggia oltre i 60mila. Chi vuole gli occhiali deve fare una donazione superiore ai 49 dollari, mentre per 10mila dollari se ne ricevono 5 e la possibilità di andare a cena con il fondatore della startup e l’inventore degli occhiali, che ha avuto l’idea mentre cercava il modo di fare un ‘detox’ dagli schermi.

“Il mondo ha visto un’esplosione di schermi che chiedono la nostra attenzione – scrive – rendendo sempre più difficile avere esperienze non interrotte e connessioni umane genuine. Gli occhiali ridanno il controllo su quando e come guardare gli schermi”.

ANSA