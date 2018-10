Benetton entra nel mondo degli occhiali

Lancio prima linea di occhiali da sole con Mondottica

United Colors of Benetton entra nel mondo della occhialeria con una prima linea di occhiali da sole disegnata, prodotta e distribuita da Mondottica. Ispirata a una sinfonia di colori che celebra idealmente la diversità nel mondo, il marchio di Ponzano Veneto con la sua linea fa leva sul suo dna e reinterpreta i migliori design di occhiali degli ultimi 50 anni dando vita a montature dalle forme iconiche. Il comfort è assicurato da morbide aste regolabili e naselli realizzati in materiali di qualità. Vantando una silhouette d’ispirazione retrò con una forma a pilota e ponte superpiatto, il modello di punta è il BE5003, disponibile in nero, tartaruga e cristallo. La sua silhouette ovale è ispirata a modelli in voga negli anni ’90. Disponibile in un’ampia varietà di colori (celeste, rosa confetto e verde militare) per adattarsi a tutte le forme di viso e di pelle, il modello BE5010 è invece oversize e leggero, mentre il BE5013 vanta aste in gomma a contrasto per garantire la massima aderenza.

ANSA