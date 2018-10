Samsung, smartphone pieghevole tra 1 mese

Korean Times, lancio a conferenza sviluppatori novembre

Lo smartphone pieghevole di Samsung non è più fantascienza. Secondo il Korean Times, il colosso tecnologico potrebbe presentare il suo nuovo dispositivo a novembre durante la sua conferenza degli sviluppatori a San Francisco. Il nome in codice sarebbe Winner e, aperto a libro, avrebbe un display Oled da 7 pollici. Secondo i rumors, lo smartphone pieghevole che sarà mostrato in quella circostanza sarà un prototipo, la versione definitiva dovrebbe arrivare al Ces di Las Vegas del gennaio 2019. A rivelare i tempi dello smartphone pieghevole è stato poche settimane fa anche DJ Koh, amministratore delegato della divisione ‘mobile’ di Samsung. In una intervista alla Cnbc, ha fatto capire che il dispositivo è quasi pronto per il debutto e dovrebbe essere lanciato entro il 2018. Secondo il Ceo, ci saranno funzionalità sia in modalità aperta sia quando il dispositivo è piegato.

