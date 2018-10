Cosa cementifica la coppia? Per alcuni, il tradimento e il sadomaso

(di Tiziano Rapanà) Ritorna l’antico refrain a favore del tradimento. Non lo si ascoltava da un po’. Dai tempi lontani del cinema brassiano, dove il Tinto nazionale elogiava l’amore per la natica e per il libertinismo. Tempi dove le corna altro non erano che “botte di vita”, ossia una precisa filosofia di vita che rispondeva all’assecondamento dell’istinto, al compiacere il piacere tout court. Tempi dove il tradimento era un potente afrodisiaco che rigenerava la coppia. Ora, in un presente che sembra preannunciare il ritorno di un conservatorismo rampante nei costumi e più in generale nel vivere sociale – vi rammento la fine dell’era del topless -, l’idea dell’utilità del tradimento ai fini di una cementificazione della coppia mi appare come un pensiero fuori luogo. Tuttavia il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com , Alex Fantini rimette al centro del dibattere questa idea: «Sembra un paradosso, ma statisticamente è proprio così. Il tradimento sessuale le più delle volte porta a consolidare la fedeltà coniugale, mentre le coppie e i matrimoni che non hanno mai dovuto fare i conti con la voglia di tradire sono quelle che funzionano di meno». Difficilmente prendo per buone le dichiarazioni perentorie. Epperò chi le ha dette non è un tipo qualunque, ma il fondatore di un sito dove chiunque può cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato. Il sito, peraltro, ha realizzato un’indagine sull’argomento, che ha portato ad un risultato interessante. Su un campione di mille uomini e mille donne di età compresa tra i 18 ed i 60 anni – sono iscritti al portale – una persona su 3 sostiene che il tradimento sia un ingrediente essenziale per ravvivare la vita coniugale. E non solo, la stessa percentuale di persone ha pure detto un gran bene della pratica del sadomaso. In soldoni, secondo l’indagine, le corna e le sculacciate fanno bene all’amore. Confesso una certa diffidenza sulle due soluzioni. Tuttavia l’efficacia della sculacciata è stata anche certificata in due studi effettuati dalla Northern Illinois University e dell’Università di Pisa. Gli studi hanno addirittura reputato la pratica interessante per lenire lo stress. Io comunque resto sospettoso e preferisco pensarla pensarla in un’altra maniera.



tizianodecoder2@gmail.com