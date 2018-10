Problemi per Microsoft: sospeso un aggiornamento Windows perché elimina file dal pc

La distribuzione del Windows 10 October 2018 Update è stata rimandata per un bug che potrebbe cancellare documenti e cartelle

Microsoft, abbiamo un problema. “ Abbiamo sospeso l’implementazione Windows 10 October 2018 Update (versione 1809) per tutti gli utenti mentre analizziamo i rapporti isolati di utenti che hanno sottolineato la scomparsa di file e cartelle dopo l’installazione dell’aggiornamento” .

Microsoft comunica così, su una propria pagina di supporto, di aver congelato il maxi aggiornamento.

Si tratta di un’attesa novità per il sistema operativo, al quale Windows aveva lavorato negli ultimi tempi. Però, appunto, si è resa necessaria la sospensione delle operazioni in quanto numerosi utenti hanno segnalato la perdita di alcuni dati in seguito all’installazione dell’aggiornamento.

Microsoft consiglia a chi avesse perso qualche file di mettersi in contatto con l’assistenza, per verificare la possibilità di recuperarlo. Agli utenti che avessero già scaricato l’aggiornamento, ma senza installarlo ancora, è stato caldamente sconsigliato di andare avanti fino a quando non saranno state chiarite le cause del problema.

Fortunatamente, comunque, il bug è stato trovato prima del lancio di massa dell’update. Anche se qualcuno, appunto, ne ha pagato le spese.

Il Giornale