Audiweb 2.0, pubblicati i dati: c’è chi raddoppia i propri utenti unici

C’è chi raddoppia, triplica e persino aumenta del 400% i propri utenti unici. Finalmente sono stati rilasciati ieri i primi dati della nuova rilevazione Audiweb, battezzata 2.0, che include una larga fetta di traffico mobile finora non conteggiata: l’accesso ai siti o agli articoli all’interno dell’app di Facebook; le Amp di Google (Accelerated mobile pages); app native delle testate. Per molti brand online il traffico sui social nei cellulari è altissimo e si comprende come la classifica rispecchi tutto questo, mentre si sono mossi di meno i siti che per loro natura hanno meno seguito su questi canali.

I dati si riferiscono a luglio e resta più o meno confermato il vertice sulle news: prima è Repubblica che raggiunge i 3,06 milioni di utenti unici giornalieri, con un incremento rispetto alla precedente rilevazione dell’85%, con l’avvertenza che qualsiasi confronto è inadeguato ma serve per capire cosa è successo con l’Audiweb 2.0. Corriere della Sera è secondo (2,7 milioni, +120%), mentre il Tgcom che negli ultimi mesi aveva superato il Corsera è terzo con 2,1 milioni di utenti (+75,6%). C’è da dire che i big in generale hanno adeguato per tempo i propri siti ed app inserendo i cosiddetti tag, ma alcuni potrebbero adeguarsi in seguito.

Per la Gazzetta dello Sport i dati sono particolarmente favorevoli: 2,06 milioni di utenti, +258%: la nuova metodologia ha fatto la sua parte, i Mondiali di calcio il resto (il 15 luglio c’è stata la finale). Allo stesso modo sono stati beneficiati gli altri siti di sport, a partire da SkySport Hd (+421%), passando per TuttoMercatoWeb (+184%), TuttoSport (+210%), Corriere dello Sport (+219,5%).

Citynews, rientrato nella rilevazione, arriva al quinto posto con 1,7 milioni di utenti. Scorrendo poi le testate nazionali si trova Il Fatto che quasi triplica, Il Messaggero a +179,7%, La Stampa che raddoppia (1,1 mln), Il Giornale che passa dai 259 mila agli 877 mila utenti (+238,6), Quotidiano.net 613 mila (+126,8%), Sole 560 mila (+29,2%), Libero 511,6 mila (+82%), Leggo 462 mila (+223,2%).

Fra i siti della tv e della radio non ci sono grandi sconvolgimenti eccettuato SkySport di cui si è già parlato. Comunque hanno più che raddoppiato gli utenti Eurosport, SkyTg24 e Fox, mentre RaiNews fa il +54%.

In occasione del rilascio dei dati, Audiweb ha inserito nel proprio sito anche una sezione di domande e risposte sulla privacy, dopo che nelle scorse settimane si era tornato a parlare del tema per via del cambiamento delle note informative con l’indicazione dei dati che riceve Facebook, partner di Nielsen. Di fatto sarà l’Agcom, con l’indagine in corso, a stabilire se con il nuovo processo il passaggio di dati verso il social rispetti effettivamente le norme sull’argomento.

Andrea Secchi, ItaliaOggi