Farina (Ania) annuncia: “Attiveremo un fondo per le infrastrutture”

Vogliamo porre alla vostra attenzione una bella e importante iniziativa di Ania, che ha presentato oggi la presidente Maria Bianca Farina. Farina ha così annunciato il suo progetto: “L’Ania vuole attivare un fondo per finanziare i progetti infrastrutturali del Paese. Potrebbe essere operativo per l’inizio del 2019. Siamo convinti che gli investimenti in infrastrutture siano cruciali per la crescita e lo sviluppo del Paese. Per questo, abbiamo pensato ad un fondo specifico e i prossimi passi prevedono una gara per scegliere la SGR e per partire già all’inizio del 2019”. Può apparire superfluo agli occhi di alcuni lettori definire questa iniziativa proba, però noi ci teniamo a evidenziare la bellezza e l’utilità di un progetto che vuole far riparitire un Paese che vive una crisi importante. Ania vuole dare forza all’Italia, affinché ella possa risplendere come un tempo. Una riscossa della nostra nazione non è certo facile, ma inziative virtuose come questa di Ania possono spingere l’italia a rialzalsi e riprendersi.