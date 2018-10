Google Maps va incontro ai pendolari

Tasto dedicato al tragitto, sulla app Spotify e Apple Music

Google va incontro alle esigenze dei pendolari. Un aggiornamento delle Mappe introduce nuove funzionalità per migliorare gli spostamenti grazie a una pianificazione anticipata e alla possibilità di evitare, o almeno di essere preparati, a traffico e disservizi. Lo rende possibile è il nuovo tasto “pendolari“, che dà accesso al traffico in tempo reale e ad altre informazioni riguardanti il proprio percorso. “Ti diremo se il tuo tragitto giornaliero sarà normale o se ti servirà più tempo causa di incidenti o traffico intenso. In caso di ritardo, ti spiegheremo percorsi alternativi per aiutarti ad arrivare più velocemente”, spiega Google in un post. Le informazioni riguarderanno anche chi usa più mezzi, ad esempio auto privata e metropolitana, con gli orari del trasporto pubblico. Inoltre la compagnia di Mountain View pensa all’intrattenimento mentre si va al lavoro: Spotify, Apple Music e Google Play Music diventano infatti disponibili e gestibili all’interno delle Mappe.

Ansa