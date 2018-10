Fedez festeggia: utili record per lui

Balzano a 1,5 milioni nel 2017 gli utili di Zedef, la società di Fedez. La società – secondo quanto emerge dal bilancio visionato da Radiocor – ha registrato il leggero calo dei ricavi, passati da 3,18 a 2,68 milioni in un anno e un netto calo dei costi di produzione, passati da 1,9 a 0,7 milioni che ha consentito al ventinovenne rapper (all’anagrafe Federico Lucia) di far crescere l’utile dell’86% rispetto a 0,8 milioni del 2016.

Il margine di profitto è risultato enorme: più del 78 per cento sui ricavi. Dal confronto diretto con il bilancio della società di j-ax, il quarantaseienne rapper da cui Fedez ha divorziato (in affari) quest’anno, l’artista più giovane vince. La società “Willy l’orbo” di J-ax (Alessandro Aleotti) ha archiviato il 2017 con un fatturato di 1,43 milioni e un utile di 487mila euro, valori in leggero calo rispetto a 1,8 milioni e 508 mila euro del 2016. Hanno pesato costi di produzione per 0,9 milioni (1 milione l’anno precedente).

Sia Fedez che J-ax hanno, rispettivamente, la mamma e il papà in cabina di regia per gli affari. Annamaria berrinzaghi è l’amministratore unico di Zedef, il cui capitale è schermato da una fiduciaria, la Carini. Roberto Aleotti è socio principale (80%) e amministratore di “Willy l’orbo”, il cui restante 20 per cento è equamente diviso tra J-ax e suo fratello Luca Paolo.

Gli utili delle due società sono stati destinati a riserva. La separazione tra i due rapper è stata consumata a giugno, con la liquidazione del 50% di Newtopia, la casa musicale che J-ax e Fedez avevano fondato nel 2013. Il prezzo pattuito con gli Aleotti è stato di 100mila euro e la Zedef è diventata proprietaria al 100 per cento della società che, a sua volta, aveva chiuso il 2017 con ricavi per 2,36 milioni (1,16 l’anno prima) e un utile netto di 400mila euro.

Repubblica.it