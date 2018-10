In arrivo temporali, freddo e venti forti

Allerta Protezione civile, perturbazione in arrivo da Nord Europa

Assaggio d’autunno dopo un’estate prolungata. Una perturbazione proveniente dal Nord-Europa porterà correnti di aria fredda coinvolgendo buona parte del Nord, in estensione successivamente anche alla Toscana. Previsti anche venti forti ed un sensibile calo termico. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Dalla tarda mattinata di lunedì, dunque, attese precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale su Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna. Le piogge saranno caratterizzate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di lunedì si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna e Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Piemonte, Emilia-Romagna, alta Toscana, Lazio, Marche settentrionali, Abruzzo occidentale e su buona parte dei bacini molisani.

ANSA