La caccia è pericolosa: andrebbe abolita

(di Tiziano Rapanà) Non sono un vegetariano né tantomeno vegano. Non sono un animalista, mangio la carne e mi pongo francamente poco il problema legato alla sofferenza dell’animale. Non mi spiego comunque la caccia. Non capisco come ci si possa divertire all’idea di poter ammazzare un animale. Uccidere un animale, per produrre del cibo, rientra nel corso delle cose legate alla catena alimentare. Ma uccidere per gioco, per sport, mi sembra un’assurdità. Specie poi se ci va di mezzo un povero cristo. Immagino conosciate la tragedia avvenuta ad Apricale. Domenica un diciannovenne è stato ucciso, in un incidente di caccia, mentre stava passeggiando nelle campagne con i suoi cani: il cacciatore lo aveva scambiato per una preda e lo aveva freddato con un fucile Winchester. E inutile che io vi dica che se si fosse vietata la caccia, non ci sarebbe stata alcuna tragedia. Bisogna mettere fine a questa pratica insensata, che provoca tanti morti (quello di Apricale non è stato il primo caso di quest’anno). Il ministro dell’ambiente, Costa, si limita a proporre una sospensione domenicale della pratica. Altra assurdità. Bisogna impedire ad un individuo di compiere dei danni irreparabili: non si può giocare con la pelle dei cittadini.

tizianodecoder2@gmail.com