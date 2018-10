Spazio, scoperto buco nero in unʼaltra galassia: è il più “vorace” mai visto

Lʼimmensa attrazione gravitazionale di questo “mostro” cosmico rompe il disco di gas e polveri che si forma attorno

Il più vorace dei buchi neri mai visto, che ingoia la materia che lo circonda a una velocità pari a un terzo di quella della luce, è stato scoperto dai ricercatori inglesi dell’Università di Leicester. Questo “mostro” cosmico si trova al centro della galassia “PG211+143”, distante un miliardo di anni luce dalla Terra, ed è stato rilevato grazie al telescopio spaziale europeo XMM-Newton. Utilizzando i dati del telescopio e un supercomputer i ricercatori hanno realizzato una simulazione della materia che precipita nel buco nero. La simulazione mostra che l’immensa attrazione gravitazionale del buco nero rompe il disco di gas e polveri che gli si forma attorno. Si creano così anelli di materia ingoiati dal buco nero a una velocità enorme: un terzo di quella della luce, circa 100.000 chilometri al secondo.”Abbiamo seguito per un giorno il comportamento di un grumo di materia grande come la Terra, fino a quando non è stata inghiottita dal buco nero a una velocita’ impressionante”, ha spiegato Pounds. Mentre materia e gas precipitano nel buco nero, la loro velocità cresce progressivamente e diventano sempre più caldi e luminosi, trasformando così il centro della galassia in un nucleo galattico attivo, uno degli oggetti più energetici del cosmo.L’enorme velocità con cui il buco nero ingoia la materia, concludono gli autori della ricerca, aiuta a spiegare come questi cannibali cosmici, soprattutto i più antichi, abbiano potuto raggiungere masse di milioni o miliardi di volte il Sole, giocando un ruolo importante nella formazione e nell’evoluzione delle prime galassie.

