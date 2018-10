Ultime sul calcio. Marotta lascia la Juventus

Neanche il tempo di celebrare la netta vittoria sul Napoli, con la fuga in campionato, e la Juve perde uno dei suoi migliori uomini. Beppe Marotta, l’amministratore delegato che è stato protagonista di questo ciclo di vittorie con i sette scudetti consecutivi, ha annunciato il suo addio negli spogliatoio dello Stadium. Un fulmine a ciel sereno per il mondo bianconero. «Il mio mandato scadrà il 25 ottobre – ha detto il dirigente ai microfoni di Sky Sport -: la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome: rimarrò nella Juve come direttore generale dell’area sport. La Juventus resterà nel mio cuore: sono stati otto anni bellissimi».

Alla domanda di Paolo Condò se quindi le strade, sue e della Juventus, si separeranno, netta la risposta: «Sì, si separano, è un dato di fatto. Dopo otto anni c’è un po’ di emozione». Lunedì verrà annunciata dalla Juventus la lista dei candidati per il ruolo di amministratore delegato e proprio in quel giorno dovrebbe esserci l’ufficalizzazione dell’addio. Separazione consensuale, dimissioni o licenziamento? «Ne parleremo più avanti». Dalle parole di Marotta parrebbe però che si tratti di una decisione presa dalla società. Durante la sua permanenza in bianconero, la Juve ha vinto sette scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. L’ultimo riconoscimento individuale è arrivato in settimana, quando ha ricevuto il «best executive» come miglior manager dell’anno. Marotta, comunque, non andrà in Federcalcio, come si vociferava da più parti, e l’ipotesi la smentisce lui stesso: «In questo momento è un’esperienza che non mi tocca».

Le prime parole di stima di colore bianconero arrivano da Max Allegri: «Io col direttore sono stato quattro anni e mezzo, belli e importanti. È il miglior dirigente italiano, per non dire europeo. Ha costruito la Juventus insieme a Paratici, Nedved, il presidente, l’ha resa una squadra forte, vincente dentro e fuori dal campo. Non posso dire altro che mi ci son sempre trovato benissimo. Questa cosa l’ho saputa ora. A lui sono legato anche affetivamente, è normale che mancherà. Dovremo essere bravi a sopperire alla mancanza».

Gianluca Oddenino, La Stampa