Hacker, colpirò pagina di Zuckerberg

Giovane taiwanese,’la cancellerò domenica in diretta sul social’

Una video in diretta su Facebook, per hackerare la pagina Facebook del creatore di Facebook, Mark Zuckerberg. Lo ha annunciato – ovviamente su Facebook – un hacker ‘etico’ taiwanese, Chang Chi-yuan, che ha dato appuntamento a domenica prossima per la performance.Lo spavaldo tentativo di cancellare Zuckerberg dal suo social dovrebbe andare in onda in diretta alle 18 ora locale, mezzogiorno in Italia.Secondo quanto riferisce Bloomberg, il 24enne asiatico è un noto “cacciatore di taglie” digitale: va cioè in cerca di vulnerabilità nei codici dei software delle internet company, per poi segnalarle alle aziende interessate in cambio di denaro.Molti colossi del web, da Google alla stessa Facebook, offrono infatti ricompense a chi invia segnalazioni sulle vulnerabilità scoperte, segnalazioni utili per apportare miglioramenti di sicurezza.

Ansa