Case a un euro e albergo diffuso: le mille strategie per salvare i piccoli borghi

Viaggio tra i micro paesi italiani che provano a resistere allo spopolamento

«Gli uomini scendono tutti giù a Bergamo o a Milano a lavorare, nel paese non ci sono più giovani ma noi donne di Ornica ci siamo organizzate», dice al telefono la signora Graziana che nel bel mezzo della Val Brembana si è inventata, insieme ad altre donne del suo micro paese, l’albergo diffuso. In questo piccolo borgo montano immerso nel parco delle Alpi Orobie gli abitanti sono passati dai 530 degli anni ’50 ai soli 160 rilevati nell’ultimo censimento. Il paesino andrebbe verso la scomparsa se non avesse trovato il modo di resistere allo spopolamento che avanza. Così è nata l’idea di ospitare i turisti che nella stagione invernale si recano a sciare sul Pizzo dei Tre Signori e che d’estate fanno trekking nella splendida Valle d’Inferno all’interno di appartamenti comunali o di privati che altrimenti sarebbero destinati all’abbandono. La Cooperativa «Donne di Montagna» di cui fa parte la signora Graziana organizza anche delle attività per i più piccoli come laboratori per lavorare la lana e per produrre formaggi e confetture. «La nostra associazione è nata con lo scopo di dare lavoro alle donne del paese e contemporaneamente permettere loro di dedicarsi ai propri figli», continua la signora Graziana. «Le coppie giovani qui scarseggiano: ci sono soltanto tre bambini in paese. Due vanno all’asilo e uno alle elementari nel vicino paese di Olmo al Brembo. Ma noi continuiamo a resistere e il riscontro dei turisti è sempre positivo». Paese che vai, usanza (per sopravvivere) che trovi. Sono oltre 6000 i piccoli centri abitati italiani diventati paesi fantasma nel corso degli ultimi 30 anni. Un comune su 4, dal 1988 ad oggi, è sparito dalla cartina geografica perché era venuta meno la sua linfa vitale, gli abitanti. Secondo l’Istat, sono 139 i micro paesi italiani con meno di 150 anime che lottano per evitare di chiudere i battenti. La maggior parte si trova in Piemonte: ai 29 abitanti di Moncenisio, in provincia di Torino, va il primato di paese con il minor numero di abitanti d’Italia. Seguono i 35 di Morterone e i 40 di Briga Alta, entrambi nel torinese. Alcuni decidono di accorparsi ai propri vicini, come ha fatto Sabbia, in provincia di Vercelli, che si è fuso con Varallo. Altri, come Ornica, adottano soluzioni alternative cercando di attrarre di nuovo i giovani nel proprio tessuto sociale attraverso l’integrazione e il recupero di attività professionali. Un sondaggio dell’Unione Europea delle Cooperative (Uecoop), in collaborazione con l’istituto Ixè sostiene che un italiano su due sarebbe favorevole alla distribuzione degli immigrati nelle aree interne del paese per recuperare i piccoli borghi abbandonati e combattere lo spopolamento del territorio. Come spiega il presidente di Uecoop, Gherardo Colombo, i piccoli borghi hanno un «enorme potenziale che non va disperso» e possono diventare occasioni di «lavoro in ambito sociale e turistico per l’inserimento di giovani, stranieri ma anche di persone che cercano di costruirsi un futuro nella legalità dopo gli errori del passato». È il caso del piccolo paese di Camini, in provincia di Reggio Calabria. Poco più di 250 abitanti, la maggior parte anziani. La cooperativa «Eurocoop», per recuperare e far rivivere il centro abitato, insegna ai migranti mestieri come muratore, falegname, fabbro e li inserisce nella comunità locale. Nel borgo medioevale di Rondine, in provincia di Arezzo, invece, la cooperativa «La Rondine» ospita studenti che arrivano da zone di guerra come Balcani, Caucaso, Medio Oriente e Africa. Il piccolo centro abitato diventa così, non solo vivo, ma anche esempio di reale integrazione. Cooperative e associazioni sono tra i soggetti più attivi nello stimolare la rigenerazione urbana ma in alcuni casi sono i comuni stessi a prendere l’iniziativa, come a Salemi, in provincia di Trapani: il primo paese a offrire i propri immobili al prezzo simbolico di un euro per agevolare il ripopolamento del territorio. In cambio, chi risulta vincitore dell’apposito bando, si impegna a ristrutturare a proprie spese l’edificio. L’esempio di Salemi è stato in breve tempo riprodotto in decine di altri paesi: da Lecce dei Marsi, in Abruzzo, fino a Ollolai, a circa 40 km da Nuoro. A Pizzone, invece, borgo molisano di circa 300 anime nei pressi di Isernia, il sindaco, Letizia Di Iorio, ha scelto di indirizzare questa offerta agli scrittori. Per loro case a 1 euro se scelgono di spostare lì la propria residenza.

Luca Zanini, La Stampa